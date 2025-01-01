虚拟导览视频制作工具：创造沉浸式360体验
通过AI驱动的视频制作工具提升您的360虚拟导览，添加引人入胜的AI虚拟形象，轻松引导观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为酒店、博物馆或展厅的市场经理制作一段90秒的动态宣传视频，展示360度虚拟导览的吸引力。采用引人入胜的电影风格视觉效果，配以振奋人心的背景音乐。利用HeyGen的文本转视频功能高效讲述这些虚拟导览所提供的独特方面和沉浸式体验，吸引更广泛的观众。
为小型电商企业主开发一段45秒的简明教程视频，说明如何使用虚拟导览制作工具创建产品虚拟导览。视觉风格应现代且流畅，展示清晰的产品演示。整合HeyGen的语音生成功能，提供精准且有用的指导，帮助用户打造互动在线展厅，提升客户参与度。
设计一段针对网页开发人员和技术主管的2分钟信息视频，重点介绍将虚拟导览集成和嵌入现有平台的技术优势。视觉和音频风格应清晰、简洁且图解化，解释虚拟导览API和高级分析等概念。利用HeyGen的模板和场景以易于理解的格式呈现复杂的技术信息，简化集成过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为虚拟导览视频制作工具运作？
HeyGen通过利用AI虚拟形象和文本转视频功能，让您为虚拟导览创建引人入胜的介绍或叙述视频。您可以从脚本生成专业的旁白，顺畅地引导观众体验您的虚拟导览，提升整体展示效果。
HeyGen创建的虚拟导览视频有哪些品牌选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的标志和自定义颜色直接整合到与虚拟导览相辅相成的视频中。这确保了所有视觉内容的一致、专业和白标品牌形象。
HeyGen能否帮助在虚拟导览演示中添加互动元素？
虽然HeyGen专注于AI视频生成，您可以通过创建动态视频并整合字幕和丰富媒体来增强虚拟导览演示。这些视频可以作为详细的互动卡片或热点，提供额外的背景信息。
HeyGen是否优化了移动友好的虚拟导览视频创建？
是的，HeyGen确保您的虚拟导览相关视频通过灵活的纵横比调整和导出选项优化了多样化的观看体验。这一功能使您的视频内容易于嵌入，并在各种移动设备上看起来专业。