虚拟 现实视频制作器：创建身临其境的VR体验
利用人工智能化身轻松定制虚拟现实内容并获得高质量的虚拟现实输出。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在这60秒的旅程中，探索VR内容创作的技术奇迹，重点关注360摄像机和VR视频编辑软件。这个视频面向专业摄影师和技术娴熟的创作者，演示了HeyGen的媒体库和库存支持如何通过高质量的VR输出提升您的项目。视觉风格时尚现代，搭配了一个动感的音轨，与展示的尖端技术相得益彰。
沉浸在一个30秒的故事中，捕捉创造沉浸式VR视频的精髓。这个视频面向创意故事讲述者和数字艺术家，利用HeyGen的AI化身，将你的虚拟现实愿景变为现实。视频着重于VR头盔体验的艺术潜力，结合了令人惊叹的360度视觉效果和丰富、氛围感十足的音轨，邀请观众探索讲故事的新维度。
在为技术创新者和VR爱好者设计的45秒特色片段中，探索视频处理软件的未来。这段视频突出了AI技术在生成高质量VR输出方面的技术实力，使用HeyGen的宽高比调整和导出功能，确保您的内容针对任何平台都是优化的。视觉和音频风格是未来派和引人入胜的，为您展示VR视频编辑的下一代。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过其 AI VR 视频生成器彻底改变了 VR 内容创作，使创作者能够毫不费力地制作沉浸式 VR 视频。通过利用 AI 技术，HeyGen 确保了高质量的 VR 输出和可定制的 VR 内容，使其成为虚拟现实视频制作者的理想选择。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Generate captivating 360-degree videos for social media in minutes, enhancing audience engagement with immersive VR experiences.
利用人工智能提升培训参与度.
Enhance training programs by creating interactive VR content that increases learner retention and engagement.
常见问题
HeyGen如何增强虚拟现实内容创作？
HeyGen 利用人工智能技术简化虚拟现实内容的创作，提供如文本到视频的转换工具和可定制模板。这使得创作者能够高效地制作沉浸式虚拟现实视频，并保证高质量的虚拟现实输出。
HeyGen为VR视频编辑提供了哪些功能？
HeyGen提供了一整套全面的VR视频编辑软件工具，包括宽高比调整、旁白生成和空间音频设计，确保360度视频编辑体验的无缝衔接。
HeyGen支持360度摄像机拍摄的视频吗？
是的，HeyGen 能够处理 360 相机拍摄的素材，让用户轻松创建和编辑 360 度视频，同时保持高质量的 VR 输出。
为什么选择HeyGen来创建AI VR视频？
HeyGen 作为一个人工智能虚拟现实视频生成器，通过提供AI化身和品牌控制等功能，使创作者能够生产与他们品牌身份相符的可定制虚拟现实内容。