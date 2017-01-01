虚拟演示者视频生成器，轻松创建AI视频
利用先进的AI化身，将文本瞬间转化为引人入胜的视频，为营销和内部沟通节省时间和资源。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工或在线课程创建者开发一个45秒的教学片段，展示一个清晰友好的AI化身，用冷静、权威的旁白解释复杂主题。视觉风格应干净专业，通过HeyGen的多样化模板和场景以及准确的字幕/说明提高可访问性，使复杂的培训视频易于制作。
为内容创作者制作一个动态的60秒社交媒体解说视频，展示快速、引人入胜的编辑和充满活力的背景音乐，以说明新趋势。利用HeyGen的广泛媒体库/库存支持，提供引人注目的视觉效果，并为各种平台定制纵横比调整和导出，确保您的引人入胜的AI视频吸引注意力。
为企业团队创建一个30秒的专业内部沟通公告，由一个值得信赖的AI化身以清晰、简洁的声音传达，通过细微的视觉定制反映企业品牌。使用HeyGen的从脚本到视频和卓越的语音生成，这种高效的内部沟通创建方法保持了品牌一致、精致的视觉和音频风格。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强创意视频制作？
HeyGen通过先进的AI化身和文本到视频生成器功能，帮助用户创建引人入胜的营销内容和培训视频。您可以使用品牌工具包、独特的模板和创意滤镜完全自定义您的视频，以保持品牌美学。
是什么让HeyGen的文本到视频生成器如此强大？
HeyGen的文本到视频生成器将脚本转化为高质量的AI视频，具有栩栩如生的AI演示者和自然的语音旁白。这使您能够轻松创建内容，并在传统视频制作上节省大量时间。
HeyGen是否支持广泛的定制以创建符合品牌的视频？
当然。HeyGen提供全面的定制选项，包括管理资产的品牌工具包、去除背景的能力和各种视频编辑工具。这确保每个AI视频都完美符合您的品牌身份和创意愿景。
HeyGen如何促进视频的全球内容本地化？
HeyGen通过强大的语音克隆和翻译功能，支持超过140种语言的AI视频，轻松实现本地化。这使您能够通过定制的语音旁白和引人入胜的虚拟演示者视频内容，接触更广泛的观众。