虚拟课堂视频生成器：快速创建引人入胜的课程
吸引学生并简化教师的视频创作。使用AI虚拟形象轻松生成动态视频讲座。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的教学视频，为新用户提供HeyGen AI视频平台的简明指南，帮助他们快速开始视频创作。视觉风格应包含动态屏幕录制，清晰展示用户界面，并配有轻松愉快的引导性旁白，强调通过脚本生成视频的高效性，使用从脚本到视频的功能。
开发一个2分钟的培训模块，展示HeyGen如何通过可访问的视频讲座支持个性化学习，特别针对企业培训师和电子学习开发者。该视频需要商业导向的视觉风格，配以简洁的图形和专业、易懂的声音，重点介绍自动字幕在提高理解力和可访问性方面的重要作用。
设计一个45秒的宣传片，展示HeyGen作为繁忙内容创作者和小企业主的终极虚拟课堂视频生成器。视觉风格应快速、现代且引人入胜，配以友好、充满活力的声音，展示如何通过利用各种预设模板和场景快速制作专业级内容，适用于多种教育场景。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化教育工作者的AI视频创作技术？
HeyGen通过直观的AI视频平台简化了视频创作过程，使教育工作者无需复杂的视频编辑工具即可生成专业的视频讲座和教育内容。它还支持在包括Google Classroom在内的各种平台上无缝分享。
HeyGen的AI虚拟形象能否增强虚拟课堂中的个性化学习体验？
当然可以。HeyGen利用先进的AI虚拟形象进行教学，结合逼真的旁白，创造引人入胜且个性化的学习内容。这使教育工作者能够在虚拟课堂环境中提供有效的视频讲座和量身定制的指导。
HeyGen提供哪些功能来创建可访问且高效的教育视频？
HeyGen提供强大的字幕生成器，确保所有学生都能访问。教育工作者还可以利用各种视频模板，并利用AI教育视频生成器快速制作高质量的教学内容。
HeyGen是否支持动态教育内容的屏幕录制？
是的，HeyGen集成了屏幕录制功能，允许教师轻松捕捉并将演示直接嵌入到他们的视频讲座中。此功能非常适合为学生创建动态内容，尤其是在翻转课堂模式中。