虚拟公告视频生成器，快速轻松创建
使用我们先进的AI虚拟形象和现成模板，立即创建专业的视频公告。
设计一段30秒的邀请视频公告，号召员工参加即将举行的公司范围虚拟活动。视觉风格应温暖且具有协作性，配以愉快的插图和振奋人心的背景音乐。通过使用HeyGen的字幕功能，确保所有观众都能清晰地接收到重要信息，使其成为一个有效的公告视频制作工具。
生成一段60秒的信息视频，向现有用户和开发者解释重要的软件更新。专注于干净、专业的视觉美学，配以清晰的屏幕录制和权威但易于理解的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的更新笔记高效地转化为清晰简洁的视频，成为技术交流的强大AI视频生成器。
制作一段25秒的节日问候视频，面向社交媒体粉丝，传达节日的欢乐和特别优惠。采用生动多彩的视觉风格，配以俏皮的动画和欢乐的季节性背景音乐。浏览HeyGen的模板和场景，快速找到一个吸引人的设计，使用预先设计的公告视频模板快速部署，轻松创建此公告视频。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的视频公告？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，可以轻松制作引人注目的虚拟公告视频。利用我们丰富的公告视频模板库和可定制的AI虚拟形象，将您的信息生动呈现，使您的沟通更具影响力和吸引力。
HeyGen能快速生成专业的公告视频吗？
当然可以。HeyGen简化了视频制作过程，让您能够快速创建高质量的公告视频。只需从您的脚本中使用文本到视频功能，选择我们多样的AI虚拟形象，即可在几分钟内生成一个精美的视频，节省大量时间和资源。
HeyGen的公告视频模板有哪些自定义选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将公告视频模板完美匹配公司的形象。您可以轻松添加您的标志，指定品牌颜色，整合相关的库存视频，并使用编辑工具创建一个独特且专业的视频公告。
HeyGen支持视频公告的高级功能吗？
是的，HeyGen提供全面的工具来增强您的视频公告，包括自动生成旁白和自动生成字幕。您还可以添加文本、音乐，并从我们的媒体库中整合元素，确保您的最终视频精美且易于更广泛的观众访问。