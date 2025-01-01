解锁增长潜力的终极视频个性化工具
通过自动化视频工作流程简化您的营销邮件和销售外展，直接从文本创建个性化视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
考虑制作一个专为销售总监和市场运营设计的90秒宣传视频，旨在突出AI驱动的个性化视频在提升销售工作流程中的强大作用。视觉风格应动态且引人入胜，展示多样化的AI化身与个性化数据互动，配以充满活力的专业旁白和由HeyGen的语音生成功能生成的欢快音乐，利用平台的AI化身。
一个针对客户成功经理和支持团队主管的2分钟信息视频，可以展示个性化视频软件在入职培训中的全面实用性。采用友好、信息丰富的视觉风格，配以清晰的分步骤视觉和有用的注释，搭配平静、令人安心的旁白，该视频应有效利用HeyGen的字幕/说明和多样化的模板和场景，以确保自动化视频工作流程的可访问性和一致性品牌。
设想一个为解决方案架构师和技术产品经理制作的简洁45秒技术概述，强调视频销售平台的先进功能。该视频需要未来感、高科技的视觉风格，清晰展示复杂的数据集成层和流畅的UI元素，配以自信、知识渊博的旁白和复杂的电子音轨。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能用于各种技术文档，并利用其媒体库/库存支持来整合特定的技术图形。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何实现高效的视频个性化？
HeyGen通过利用AI化身和文本转视频功能简化个性化视频内容的创建，使用户能够通过自动化视频工作流程大规模生成定制视频。这使得HeyGen成为各种外展需求的有效个性化视频软件。
HeyGen为增强销售和营销提供了哪些专业集成？
HeyGen与各种CRM和营销自动化平台无缝集成，为您的销售工作流程提供强大的数据集成层。这允许通过现有的GTM技术栈直接发送个性化视频消息，实现自动化视频工作流程。
HeyGen能否支持个性化视频活动的广泛品牌化和定制化？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，包括标志和颜色定制，确保您的个性化视频内容完美契合您的品牌形象。您可以利用现有模板或使用模板创建工具设计引人入胜的定制视频，用于自定义着陆页。
HeyGen在视频创建中是否仅用于化身生成的AI？
除了生成逼真的AI化身，HeyGen强大的AI还驱动从脚本到视频的转换、语音生成和自动字幕/说明。这套AI驱动的个性化视频功能确保了高效且可扩展的内容制作。