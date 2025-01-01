用我们的视频制作软件释放创意
轻松将您的脚本转化为引人入胜的视频，利用我们的AI驱动的文本转视频功能，轻松创建专业内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的展示视频，目标是帮助营销专业人士和社交媒体经理优化其内容以适应各种平台。使用动态、视觉丰富的风格，快速剪辑和多样的纵横比示例，配以专业旁白和引人入胜的音效。此演示应熟练展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，强调在线视频编辑器如何轻松适应社交媒体内容，以最大化不同渠道的覆盖范围。
开发一个2分钟的解释视频，专为企业培训师和教育工作者设计，专注于高效的内容传递。视觉风格应简洁明了，结合屏幕文字覆盖以增强理解，同时由权威、冷静的AI化身进行主要旁白。此视频旨在阐明HeyGen的AI化身和旁白生成的强大功能，展示AI驱动的工具如何通过自动生成字幕来简化培训材料的创建，以提高可访问性。
为需要快速制作高质量视频的内容创作者制作一个45秒的宣传视频。采用快节奏和多样化的视觉风格，展示各种模板示例和引人入胜的素材库，配以激励人心的快节奏音乐和简洁的AI旁白介绍。视频的核心信息应围绕HeyGen的广泛模板和场景以及媒体库/素材支持，展示此视频制作软件如何赋能创作者快速生成有影响力的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI驱动的工具简化视频制作过程？
HeyGen利用先进的AI驱动工具，包括AI化身和文本转视频功能，高效地将脚本转化为引人入胜的视频。这简化了整个视频制作过程，使其更快、更易于用户访问。
HeyGen是否提供专业视频编辑的强大技术功能？
是的，HeyGen提供强大的技术功能，如自动字幕生成和高质量旁白，以提升您的视频编辑软件体验。您还可以轻松调整视频大小，并以适合不同平台的多种输入和输出格式导出。
是什么让HeyGen成为满足多样化内容需求的直观在线视频编辑器？
HeyGen拥有直观的用户界面和丰富的模板库，是任何希望创建视频的人的优秀在线视频编辑器。其拖放功能简化了快速制作引人入胜的社交媒体内容的过程。
HeyGen能否帮助定制视频的品牌元素并适应各种平台？
当然可以。HeyGen集成了全面的品牌控制，允许您添加标志和自定义颜色，以确保您的视频保持专业级外观。该平台还提供无缝的纵横比调整，使您能够优化和导出适合任何社交媒体平台或设备的视频制作软件输出。