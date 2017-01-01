使用模板的视频生成器：快速创建惊艳视频
轻松利用我们多样化的模板和场景制作高质量的营销视频。
想象一个为小企业主和社交媒体营销人员设计的30秒欢快视频，展示他们如何轻松创建引人入胜的社交媒体视频。这个充满活力的作品应采用现代视觉风格，具有动态剪辑和鼓舞人心的热情旁白。它将展示如何利用HeyGen丰富的“模板和场景”快速制作专业内容，通过现成的设计改变营销效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个45秒的教学视频，面向内容创作者和在线教育者，强调AI头像技术的创新使用。视觉风格应干净专业，略带未来感，配以平静、清晰的旁白和轻柔的背景音乐。该视频将展示用户如何通过HeyGen的“AI头像”个性化品牌，并通过“语音生成”生成引人入胜的叙述，使复杂主题变得易于理解且视觉上吸引人。
示例提示词2
制作一个60秒的产品说明视频，专为SaaS公司和产品经理量身定制，展示将想法无缝转换为高质量视频内容的过程。美学应简洁且信息丰富，结合引人入胜的动态图形和清晰权威的旁白，并辅以轻微的音效。视频将突出HeyGen的“从脚本到视频”功能如何快速将书面文案转化为精美的演示文稿，并自动生成“字幕/说明”以扩大影响范围。
示例提示词3
为数字营销机构和企业家开发一个30秒的动态营销视频，专注于快速创建多样化活动的内容。该作品应展示快速、引人注目的视觉风格，配以自信的旁白和流行的背景音乐。它将展示使用HeyGen丰富的“媒体库/素材支持”进行多样化视觉资产的效率，以及“纵横比调整和导出”功能的便捷性，以适应各种平台的内容，强调快速周转和广泛适应性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意视频生成？
HeyGen的AI视频生成器提供了丰富的视频模板库和强大的自定义功能，使用户能够轻松制作适合多种创意应用的高质量视频内容。
我可以用HeyGen为我的视频创建独特的AI头像吗？
当然可以。HeyGen拥有先进的AI头像生成器，能够让您用逼真的数字主持人将您的脚本生动呈现，并精确同步您的旁白。
HeyGen在文本转视频方面提供了哪些创意可能性？
HeyGen利用尖端的文本转视频AI，将您的书面脚本转化为引人入胜的视觉叙述，配以动态图形和真实的旁白，适用于产品说明等各种创意项目。
HeyGen如何帮助我高效制作引人入胜的营销视频？
HeyGen的直观视频编辑器，配有拖放界面和预设计视频模板，简化了专业营销视频和动态社交媒体视频的制作过程。