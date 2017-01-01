使用库存素材的视频生成器：快速创建引人入胜的视频

利用我们庞大的媒体库和AI视频生成器，快速创建吸引人的营销和社交媒体内容。

为开发者和IT专业人士制作一个1分钟的技术教程，演示如何使用视频生成器和库存素材无缝集成新API。视觉风格应简洁、示意性和专业，结合屏幕录制元素和流畅的过渡。音频应采用清晰、权威和技术性的旁白，通过HeyGen的文本转视频功能高效创建，以解释复杂步骤。

示例提示词1
为小企业主和数字营销人员制作一个45秒的营销视频，展示如何通过利用HeyGen的广泛媒体库/库存支持来有效推广产品。视频应具有动态、吸引人和积极的视觉风格，展示引人注目的产品B-roll镜头与现代库存素材的结合。一个轻快、友好和有说服力的旁白将引导观众完成创作过程。
示例提示词2
为新员工和销售团队制作一个90秒的内部培训视频，重点介绍如何利用HeyGen的AI视频生成器创建引人注目的产品演示。视觉美学应专业、指导性和吸引人，结合互动的屏幕文本和示例。该视频将突出展示HeyGen的AI化身和精确的旁白生成，以提供一致和个性化的学习体验。
示例提示词3
为社交媒体经理和内容创作者设计一个30秒的快速提示视频，强调如何使用HeyGen的多样化模板和场景高效制作引人入胜的社交媒体视频。视觉风格必须快速、充满活力，并针对移动设备观看进行优化，展示快速内容组装。充满活力的音乐和HeyGen的字幕/说明的加入将确保在各种平台上的广泛可访问性和影响力。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

您的AI视频生成器与库存素材如何工作

使用我们的AI驱动生成器和丰富的库存素材库轻松创建令人惊叹的视频，适用于营销、社交媒体等。

1
Step 1
创建您的项目
通过选择专业模板或使用文本提示生成脚本来开始您的视频创作。
2
Step 2
添加动态视觉效果
通过从我们广泛的库存素材媒体库中选择，或集成逼真的AI化身来增强您的视频。
3
Step 3
定制和完善
通过品牌控制个性化您的视频，调整纵横比，并添加字幕和说明以实现最大可访问性和影响力。
4
Step 4
导出和分享
生成高质量的视频，并以各种纵横比导出，准备在所有营销渠道和社交媒体平台上分享。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩展电子学习和培训

扩展电子学习和培训

高效开发教育视频和培训模块，利用AI和库存视觉素材有效吸引全球观众。

常见问题

HeyGen如何确保视频的可访问性和观众参与度？

HeyGen通过自动生成精确的字幕和说明来增强视频内容，使您的信息能够被更广泛的观众访问。此功能确保您的视频符合可访问性标准并提高观众参与度。

HeyGen能否将自定义品牌和库存素材集成到生成的视频中？

是的，HeyGen提供全面的媒体库支持，能够无缝集成高质量的库存素材和您的特定品牌元素。这确保了您的AI视频生成器输出保持一致的品牌形象和专业美感。

HeyGen视频创作有哪些技术定制选项？

HeyGen提供强大的定制功能，包括用于徽标和颜色的高级品牌控制，以及适用于不同平台的灵活纵横比调整。这些技术能力确保您的视频创作完美符合您的特定制作需求。

HeyGen是否支持API集成以实现自动化视频工作流程？

当然可以。HeyGen提供API访问，允许开发者将其强大的AI视频生成能力直接集成到现有系统和自动化工作流程中。这为大规模视频内容制作提供了技术解决方案。