Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为希望将复杂主题转化为易于理解内容的教育工作者，制作一个45秒的解释视频，目标是电子学习内容创作者。该视频应具有引人入胜的教学视觉风格，通过文本到视频AI生成器功能生成清晰的旁白，将脚本转化为互动课程。
释放你的创造力，制作一个为影响者和个人品牌设计的20秒社交媒体短片，展示AI图像到视频生成技术如何让照片开口说话。视觉和音频风格应动态且个性化，使用流行音乐和直接从文本生成的真实感配音。
简化内部沟通或入职流程，制作一个为人力资源部门和企业沟通者量身定制的60秒专业视频。利用HeyGen的丰富模板和场景功能，快速组装一个信息丰富的视频，采用企业视觉风格和舒缓的背景音乐，由AI化身传递一致的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化用户的AI视频创作？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器让用户轻松创建工作室质量的视频。只需输入您的脚本，从各种AI化身和模板中选择，HeyGen的文本到视频AI生成器将使您的内容栩栩如生。
我可以使用HeyGen为我的视频定制AI化身吗？
可以，HeyGen的AI化身生成器允许进行广泛的定制。您可以设计自己的化身，定制服装和背景，确保您的AI化身逼真并完美契合您品牌的美学。
HeyGen为视觉效果提供了哪些独特的创意选项？
HeyGen提供独特的创意选项，例如通过其“照片到视频”功能动画化静态图像，将其转化为引人入胜的会说话的照片。这个AI图像到视频生成器使创作者能够制作引人注目的视觉内容，非常适合动态解释视频和营销材料。
HeyGen是否支持多种语言以满足全球视频观众的需求？
当然，HeyGen是一个强大的AI视频平台，支持超过140种语言，使本地化变得简单。凭借先进的配音生成能力，您可以为全球观众创建引人入胜的内容，轻松扩大您的影响范围。