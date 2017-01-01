AI语音视频生成器：创建引人入胜的内容

将您的脚本转化为具有吸引力的视觉效果和逼真语音生成的专业视频。

制作一个吸引人的30秒宣传视频，目标是小企业主，展示一种新的营销服务如何简化他们的推广。视觉风格应明亮、现代且充满活力，配以动态过渡，搭配欢快的背景音乐和通过HeyGen强大的文本转视频功能生成的清晰友好的AI语音，突出使用此视频生成器和AI语音创建专业内容的简便性。

示例提示词1
为学生和新员工设计一个45秒的动画解说视频，将复杂的软件功能分解为易于理解的步骤。视觉风格应干净且信息图表化，配以引人入胜的插图图形和来自HeyGen库中的冷静权威的AI化身，通过精确的语音生成使学习变得轻松，将HeyGen定位为领先的AI视频生成器。
示例提示词2
制作一个吸引人的15秒社交媒体预告片，目标是技术敏锐的年轻人，为即将推出的产品发布会造势。采用快速剪辑、时尚的动态图形和鲜艳的色彩作为视觉风格，配以有力、充满活力的音乐和由HeyGen现成模板和场景中的动态AI化身传递的有影响力的台词，展示使用文本转视频生成器快速创建的可能性。
示例提示词3
为公司员工开发一个60秒的内部沟通视频，概述新的程序更新。保持专业、干净和企业化的视觉风格，结合相关的屏幕录制或简洁的库存视频来说明关键点，配以清晰、中性语调的AI语音确保信息清晰，并利用HeyGen的字幕/说明文字增强所有观众的可访问性，展示AI视频生成器在企业培训中的强大功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI语音视频生成器的工作原理

只需几个简单步骤，将文本转化为专业、引人入胜的视频，配以逼真的AI语音和动态视觉效果，使视频创作变得轻松。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的脚本粘贴到文本转视频生成器中。这将成为您动态AI视频片段的基础。
2
Step 2
选择AI语音
从多种逼真的AI语音中选择一个来为您的内容配音。我们先进的语音生成确保自然、人声般的旁白。
3
Step 3
添加视觉效果或AI化身
通过从我们的媒体库中添加视觉效果或选择AI化身来增强您的视频。这些元素将您的想法转化为引人入胜的视频。
4
Step 4
生成您的视频
一旦您的脚本、语音和视觉效果设置完毕，只需生成您的专业视频。AI视频生成器将为您制作出令人惊叹的视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建更多课程并覆盖全球更多学习者

使用AI视频生成器和逼真的AI语音高效开发和交付教育内容，扩大您的影响力并吸引更多学生。

常见问题

HeyGen如何帮助用户创建令人惊叹的AI视频？

HeyGen作为一个强大的“AI视频生成器”，轻松将您的创意想法转化为“令人惊叹的视频”。它允许用户利用“AI驱动的功能”来制作专业且引人入胜的视频内容，简化整个“视频制作”过程。

哪些类型的AI化身可以增强我的HeyGen视频？

HeyGen提供多样化的高质量“AI化身”，使您的脚本栩栩如生，使您的“AI视频”更具吸引力。您可以从各种风格中选择，甚至可以利用高级“自定义”选项，以完美契合您品牌的“视觉叙事媒介”。

HeyGen将文本转换为动态视频内容的效果如何？

HeyGen作为领先的“文本转视频生成器”表现出色，能够无缝地将您的“文本提示”转化为引人入胜的视觉效果。利用先进的“AI语音”和令人印象深刻的“唇同步精度”，确保您的信息清晰且专业地传达，使复杂的“视频编辑”变得简单。

HeyGen是否提供逼真的AI语音用于视频旁白？

当然，HeyGen提供多种“逼真的AI语音”，为您的视频提供“人声般的旁白”。支持“超过40种语言”，这些自然、高质量的语音确保您的内容具有可访问性和吸引力，增强全球沟通和“本地化”工作。