视频生成工具：轻松创建AI视频
使用我们直观的从脚本到视频功能，将您的想法转化为高质量视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的引人注目的宣传视频，面向小企业主，展示新产品，采用明亮活泼的视觉风格和令人振奋的音轨。利用HeyGen丰富的模板和场景以及强大的旁白生成功能，快速制作出高质量的视频，吸引寻求高效和专业结果的潜在客户。
制作一个60秒的感人营销视频，适合潜在客户，讲述一个成功故事，采用富有同情心、温暖的视觉美学和真诚、易于共鸣的旁白。使用HeyGen的自动字幕功能增强叙述，确保最大程度的传播和清晰度，创造一个真实且吸引人的推荐，建立信任和联系。
设计一个15秒的快速教学视频，适合初学者，演示一个简单任务，采用清晰的分步骤视觉风格和简洁的信息性音频解说。使用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成内容，确保易于理解，然后使用长宽比调整和导出功能优化其在各种社交媒体平台上的表现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频创作？
HeyGen使用户能够轻松制作令人惊叹的AI生成视频，将文本转化为动态视频内容。其先进的AI虚拟形象生成器和逼真的AI语音使脚本栩栩如生，让专业视频创作变得触手可及。
我可以用HeyGen的AI视频生成器创建哪些类型的视频？
HeyGen的AI视频生成器支持多样化的创意需求，允许您制作高质量的宣传视频、引人入胜的解说视频和有影响力的营销视频。利用预制模板和AI驱动的工具高效地将您的想法可视化。
HeyGen能否将文本转化为带有逼真语音的视频？
当然可以！HeyGen作为文本到视频工具表现出色，提供多种逼真的AI语音来解说您的内容。您还可以自定义AI虚拟形象，并无缝同步音频以实现引人入胜的叙事。
HeyGen是否支持AI视频中的品牌化和丰富媒体？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，可以将您的标志和颜色整合到AI生成的视频中。您还可以利用丰富的媒体库增强项目，将静态图像转化为适合社交媒体平台的引人入胜的视频片段。