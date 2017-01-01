视频生成平台，轻松创建AI视频
通过逼真的AI化身在几分钟内制作引人入胜的视频内容，吸引您的观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个1.5分钟的教学视频，面向技术支持团队，展示如何排除视频生成平台中的常见问题。视觉和音频风格应直接且信息丰富，使用简洁的图形和稳定的节奏。包括一个AI化身来展示故障排除步骤，并通过HeyGen的媒体库/素材支持来增强相关视觉效果。
为IT经理开发一个2分钟的比较视频，评估不同的生成式AI视频解决方案。视频应采用专业和分析的视觉风格，使用分屏和数据可视化来突出关键差异，并配有权威的旁白。利用HeyGen的字幕/说明文字确保技术规格的清晰性，并使用多样的模板和场景来有效地构建比较。
为产品经理创建一个1分钟的解释视频，详细介绍AI文本转视频生成器的新多语言支持功能。视觉风格应现代且引人入胜，使用动画来展示全球影响力，配以清晰、热情的旁白。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，为各种技术文档格式准备视频，并利用语音生成来展示不同语言的示例。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何从文本生成AI视频？
HeyGen是一个先进的AI视频生成平台，利用AI化身和逼真的语音将您的脚本转化为专业视频。这个AI文本转视频生成器简化了内容制作，使创建引人入胜的视觉故事变得高效。
HeyGen是否支持多种视频格式和自定义选项？
当然。HeyGen提供全面的视频编辑功能，包括纵横比调整和多种模板，提供显著的创意控制。您可以通过品牌控制自定义视频，并访问丰富的媒体库。
HeyGen为视频项目提供什么样的AI化身和语音？
HeyGen提供多样化的逼真AI化身和高质量语音，以增强您的视频。这些功能结合多语言支持，使全球观众的沟通更加个性化和有影响力。
HeyGen适合制作专业的营销和解释视频吗？
是的，HeyGen是一个为专业用途设计的强大生成式AI视频平台，能够快速制作高质量的营销视频和引人入胜的解释视频。它是高效创建引人注目的社交媒体内容的理想解决方案。