团队视频生成器：提升协作与产出
无缝协作，利用直观的模板和场景快速制作引人入胜的营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场团队开发一个60秒的宣传片，展示HeyGen如何简化协作视频创作。视频在视觉上应充满活力和现代感，配以积极向上的背景音乐，展示团队成员头脑风暴和编辑的快速剪辑。强调通过使用现成的模板和场景来快速制作高质量的营销视频所获得的效率。
想象一个为培训师或人力资源专业人士设计的2分钟教学视频，解释新的公司政策或入职流程。视觉和音频风格应友好、清晰且信息丰富，使用明亮的色彩和鼓励的语调。展示HeyGen的AI虚拟形象如何生动地传达复杂信息，使视频成为内部沟通中有效的AI视频编辑器的典范。
为内容创作者和社交媒体经理制作一个简洁的45秒视频，重点介绍如何最大化视频在各个平台的传播。视觉风格应快速且多样化，结合流行音频和快速文本覆盖。展示如何轻松为任何视频内容添加字幕/说明文字，确保社交媒体视频的可访问性和更广泛的参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何将文本转换为引人入胜的视频？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，将您的书面脚本无缝转换为精美的视频内容。只需输入文本，HeyGen就会创建包含逼真AI虚拟形象和生成旁白的动态视频。
HeyGen支持哪些视频输出格式？
HeyGen允许您将完成的作品导出为高质量的MP4文件，使其适合商业用途和各种分发平台。您可以使用集成工具如视频剪辑器和裁剪功能进一步优化内容。
HeyGen能否自动提升我的视频质量和可访问性？
当然可以，HeyGen包含智能功能如自动字幕，自动为您的视频生成准确的字幕，大大提高可访问性和参与度。这个AI视频编辑器提供强大的功能来优化您的内容，非常适合社交媒体视频和营销活动。
HeyGen是否提供品牌一致性的定制选项？
是的，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您整合标志、定制颜色，并从多种专业模板中选择。这确保了所有生成的内容保持与您的品牌形象一致且专业的外观。