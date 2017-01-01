教育视频生成器：更快创建引人入胜的课程
通过我们的AI驱动文本到视频生成器轻松将脚本转化为动态视频课程，使教育内容创作变得简单快捷。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的虚拟校园参观视频，面向潜在大学生及其家长，展示大学的活力氛围和主要设施。视觉风格应简洁专业，包含动态镜头和激励人心的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景轻松组装高质量内容，突出各个学术部门和学生生活活动。
制作一个90秒的信息视频，面向专业教育工作者，详细介绍一种新的互动课堂教学方法。视觉风格应简洁且具有企业风格，使用屏幕文本和图形强化关键概念，配以清晰权威的声音。使用HeyGen的从脚本到视频功能高效地将详细的课程计划转化为精美的视频，确保所有教学要点准确传达。
制作一个简洁的30秒视频通讯，面向校友，快速更新最近的大学成就和即将举行的活动。视觉风格应温暖且吸引人，结合校园生活的吸引人素材和柔和、振奋人心的背景音乐。利用HeyGen的语音生成功能传递亲切的信息，让校友与大学社区保持联系和参与。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何帮助教育工作者创建定制且视觉吸引力的教育视频？
HeyGen通过提供多种“定制视频模板”和“AI视觉效果”赋予教育工作者成为“教育视频制作者”的能力。您可以轻松个性化内容，创建与学生产生共鸣的“定制演示”。
HeyGen为动画教育视频提供了哪些创意能力？
使用HeyGen，您可以生成包含逼真“AI虚拟形象”和“说话头像”的“动画教育视频”内容，使您的课程栩栩如生。自定义他们的外观并同步“旁白”，为学习体验增添独特魅力。
HeyGen能否帮助我为我的教育内容制作专业级别的视频？
当然可以。HeyGen通过提供“去除背景”、整合“库存照片和视频”以及高级“编辑工具”等功能，使您能够“制作专业级别的视频”。这确保了高质量的“教育内容”能够吸引注意力。
HeyGen如何轻松将脚本转化为完整的教育视频？
HeyGen通过其强大的“文本到视频生成器”简化了将“脚本写作”转化为完整“教育视频”的过程。只需输入您的文本，HeyGen就会创建一个动态演示，配有“旁白”和视觉效果。