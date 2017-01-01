用视频生成器赋能您的品牌
通过现成的模板和场景加速您的视频制作，帮助企业在无需设计专业知识的情况下创建令人惊叹的视频内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个45秒的专业且引人入胜的培训视频，面向企业人力资源部门，展示使用HeyGen的多样化模板和场景以及清晰的语音生成来开发“培训视频”的无缝过程。音频应平静且权威，呈现AI虚拟形象为亲切的指导者，配合干净的企业视觉美学。
开发一个针对数字营销人员的30秒动态宣传视频，突出社交媒体活动的快速内容创建。这个“宣传视频”应包含快速剪辑和丰富的视觉风格，利用HeyGen的媒体库/素材支持和自动字幕/说明，快速传播关键信息，展示高效的“视频内容工作流程”。
制作一个90秒的产品经理解释视频，向全球用户介绍新软件功能，重点介绍“本地化”能力。视觉风格应技术性说明且引人入胜，HeyGen的AI虚拟形象通过语音生成以多种语言发言，并可调整纵横比以适应不同平台，展示先进的“AI视频创作”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的AI视频生成？
HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，能够快速将文本转化为高质量的视频内容，非常适合用于营销、培训和内部沟通。它简化了视频创作过程，使企业无需大量制作资源即可制作专业视频。
HeyGen为个性化AI视频提供了哪些创意控制？
HeyGen提供广泛的创意控制，包括多样化的AI虚拟形象、自定义品牌选项和丰富的素材库。用户还可以利用同步音频和口型同步功能，创造高度吸引人和个性化的视频故事。
HeyGen能否将我的脚本转化为带有真实感语音的影片？
是的，HeyGen在文本转视频生成方面表现出色，允许您输入脚本并生成带有自然语音旁白的视频。结合AI虚拟形象，这一功能高效地将您的书面内容生动呈现。
HeyGen如何支持全球视频沟通需求？
HeyGen通过多语言支持和字幕功能促进全球沟通，使您的视频在全球范围内可访问。其丰富的模板选择也有助于快速制作本地化的营销和培训视频。