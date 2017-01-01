用视频生成器赋能您的品牌

通过现成的模板和场景加速您的视频制作，帮助企业在无需设计专业知识的情况下创建令人惊叹的视频内容。

想象一个为小企业主设计的60秒充满活力的营销视频，展示他们如何轻松地将简单的文字脚本转化为专业的“营销视频”，使用HeyGen的AI虚拟形象。视觉风格应明亮现代，配有充满活力的旁白，强调“AI视频生成器”解决方案的速度和影响力。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个45秒的专业且引人入胜的培训视频，面向企业人力资源部门，展示使用HeyGen的多样化模板和场景以及清晰的语音生成来开发“培训视频”的无缝过程。音频应平静且权威，呈现AI虚拟形象为亲切的指导者，配合干净的企业视觉美学。
示例提示词2
开发一个针对数字营销人员的30秒动态宣传视频，突出社交媒体活动的快速内容创建。这个“宣传视频”应包含快速剪辑和丰富的视觉风格，利用HeyGen的媒体库/素材支持和自动字幕/说明，快速传播关键信息，展示高效的“视频内容工作流程”。
示例提示词3
制作一个90秒的产品经理解释视频，向全球用户介绍新软件功能，重点介绍“本地化”能力。视觉风格应技术性说明且引人入胜，HeyGen的AI虚拟形象通过语音生成以多种语言发言，并可调整纵横比以适应不同平台，展示先进的“AI视频创作”。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业视频生成器的工作原理

简化您的内容创作，通过专业的AI视频吸引您的观众，满足企业需求。

1
Step 1
从脚本创建视频
首先输入您的书面脚本。我们的平台利用先进的文本转视频生成器将您的文本转化为动态视频，作为您内容的基础。
2
Step 2
选择AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象库中选择一个来代表您的品牌或传达您的信息。根据视频的语调自定义他们的外观和表情。
3
Step 3
生成语音并自定义
自动从您的脚本中生成自然语音旁白，支持多种语言。通过品牌控制、字幕和我们丰富的素材库进一步增强您的视频。
4
Step 4
导出高分辨率视频
通过以所需的纵横比和格式导出高分辨率视频来完成您的制作。您的视频现在已准备好在所有营销和内部沟通渠道中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作动态社交媒体内容

轻松创建引人入胜的短视频，提升您品牌在社交平台上的存在感和参与度。

常见问题

HeyGen如何简化企业的AI视频生成？

HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，能够快速将文本转化为高质量的视频内容，非常适合用于营销、培训和内部沟通。它简化了视频创作过程，使企业无需大量制作资源即可制作专业视频。

HeyGen为个性化AI视频提供了哪些创意控制？

HeyGen提供广泛的创意控制，包括多样化的AI虚拟形象、自定义品牌选项和丰富的素材库。用户还可以利用同步音频和口型同步功能，创造高度吸引人和个性化的视频故事。

HeyGen能否将我的脚本转化为带有真实感语音的影片？

是的，HeyGen在文本转视频生成方面表现出色，允许您输入脚本并生成带有自然语音旁白的视频。结合AI虚拟形象，这一功能高效地将您的书面内容生动呈现。

HeyGen如何支持全球视频沟通需求？

HeyGen通过多语言支持和字幕功能促进全球沟通，使您的视频在全球范围内可访问。其丰富的模板选择也有助于快速制作本地化的营销和培训视频。