为机构打造的视频生成器：快速扩展您的内容
利用AI化身为您的客户创建多样且引人入胜的营销视频，轻松提升客户满意度和活动表现。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的视频，目标是机构内的视频制作团队和内容创作者，强调HeyGen强大的AI视频编辑器和AI驱动工具。该视频应具有动态、现代的视觉风格，配以欢快而又精致的音轨，展示如何使用可定制的AI化身和清晰的语音生成来简化视频创作工作流程。
制作一个专为拥有国际客户和本地化团队的机构设计的2分钟叙述视频，展示多语言支持的文本到视频功能。视频的视觉风格应全球化且多样化，配以清晰、权威的旁白，展示如何轻松地从单一脚本中制作出引人入胜的内容，并自动生成多语言字幕/说明。
为创意总监和内容策略师制作一个45秒的引人入胜的视频，展示HeyGen的AI化身和预构建模板与场景的多功能性。采用引人入胜、视觉丰富的风格，配以友好、激励人心的音乐，展示如何将这些创意元素结合起来，快速生成多样且有影响力的营销视频，为各种活动带来创意，且几乎不费力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器如何简化从文本到内容的创作？
HeyGen利用先进的AI驱动工具将您的脚本转化为引人入胜的视频，配以逼真的AI化身。这种文本到视频的功能简化了视频制作，使得无需大量编辑即可轻松创建高质量的营销视频。
HeyGen能否创建多样的AI化身并支持多种语言？
当然可以，HeyGen提供多种可定制的AI化身，可以以多种风格传达您的信息。凭借强大的多语言支持，您可以轻松地为全球观众本地化您的内容，扩大您的宣传视频的影响范围。
HeyGen提供哪些编辑功能来定制AI视频？
HeyGen的AI视频编辑器包括全面的工具来定制您的视频，如丰富的模板和场景库。您可以轻松地加入品牌控制元素，如标志和特定颜色，以在所有社交媒体视频中保持一致的品牌形象。
创意机构如何利用HeyGen实现高效的视频制作？
HeyGen是机构的理想视频生成器，能够快速制作专业的社交媒体视频和宣传视频。其直观的界面和AI驱动工具使创意机构能够在不牺牲质量或效率的情况下扩展内容创作。