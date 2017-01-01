即时AI视频创作的视频生成器应用
利用先进的文本到视频功能，瞬间将您的脚本转化为专业且引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
开发一个信息丰富的45秒解释视频，目标是小企业主，展示如何揭开复杂服务或产品的神秘面纱。采用简洁、现代的视觉美学，配以友好且清晰的“AI化身”声音，呈现简明信息。突出HeyGen的“AI化身”功能，为您的“解释视频”带来引人入胜的类人触感，简化技术细节以便观众理解。
为电商品牌制作一个真实的60秒“UGC广告”风格视频，捕捉产品评论的真实兴奋感。视觉风格应明亮且用户生成，配以热情的“语音生成”和清晰的“字幕/说明文字”以最大化可访问性。利用HeyGen的“字幕/说明文字”功能，确保您的“UGC视频”信息即使在无声情况下也能有效传达。
构思一个短短30秒的“AI电影”预告片，专为有抱负的电影制作者设计，展示“AI视频生成”的创意潜力。视频应采用电影化、戏剧性的视觉和音频风格，利用HeyGen丰富的“媒体库/素材支持”来呈现惊艳的视觉效果和引人入胜的背景音乐。展示如何通过“模板和场景”轻松启动富有想象力的“AI电影”概念。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意项目的AI视频生成？
HeyGen通过将脚本转化为引人注目的视觉效果，帮助用户简化AI视频生成。我们的平台提供无缝的文本到视频体验，非常适合高效创建动态解释视频和引人入胜的UGC视频。
HeyGen能否将文本转化为具有真实感的AI化身视频？
当然可以，HeyGen擅长使用先进的AI化身将您的脚本转化为高质量的AI视频。我们创新的文本到视频功能通过专业代言人将您的概念变为现实，使AI视频生成对每个人都触手可及。
HeyGen在定制视频外观和语音方面提供了哪些创意控制？
HeyGen提供广泛的创意控制，允许您通过自定义品牌、标志和配色方案个性化AI视频。利用我们强大的语音生成器，从多种声音中选择，甚至创建自定义AI语音克隆，以完美匹配您所需的语调和音乐，获得专业效果。
HeyGen适合创建各种类型的AI视频吗，比如解释内容和社交媒体广告？
是的，HeyGen是一款多功能的AI视频生成器，专为广泛的创意应用而设计，包括有影响力的解释视频和引人入胜的UGC广告。通过我们直观的视频生成器应用，您可以轻松将图像转化为视频或文本转化为视频，为任何平台制作高质量内容。