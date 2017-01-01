视频手册制作器：创建引人入胜的数字手册
通过专业的语音生成，制作具有最大影响力的视频邮件。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为销售团队和产品经理制作一段45秒的动态宣传视频，突出快速内容创建。采用快节奏、引人入胜的视觉风格，由各种逼真的AI化身展示产品特性。由简洁脚本生成的充满活力的AI旁白将强调AI视频手册生成器使用文本转视频功能的速度和效率。
为企业品牌专家和营销机构开发一段90秒的高级解说视频，专注于专业定制。视觉和音频风格应精致且具有企业感，展示丰富的模板和场景选择以及自定义品牌元素的无缝集成，由专业的AI旁白展示HeyGen媒体库/素材支持的多功能性。
为活动组织者和内容分发者设计一段30秒的简明教程视频，说明分享高分辨率输出的简便性。视觉美学应现代且高效，重点关注最终视频的质量和多种分享选项，同时由清晰且信息丰富的AI旁白解释如何轻松下载和分享完成的视频手册，强调适用于多种平台的纵横比调整和导出功能的实用性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI创建逼真的视频手册？
HeyGen利用先进的AI生成专业的AI语音和逼真的AI化身，将脚本转化为引人入胜的视频手册。这种自动化的视觉讲故事方式确保了高质量的展示，所需努力最小化。
HeyGen视频手册有哪些可定制的设计工具？
HeyGen提供直观的编辑器，具有拖放编辑工具、动态模板和品牌工具包集成。这使用户能够在数字视频手册中有效地创建自定义设计和定制品牌。
HeyGen视频手册可以包含互动元素和自定义品牌吗？
是的，HeyGen支持集成自定义品牌元素和互动元素，如行动号召覆盖。这增强了参与度，并允许营销团队和销售团队快速个性化视频。
HeyGen视频手册的导出和分享功能如何？
HeyGen提供高分辨率输出选项，用户可以轻松下载和分享他们的数字视频手册。这确保了在线视频广告的最佳质量和有效的产品营销。