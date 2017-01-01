您的终极竖屏视频制作与编辑器
轻松为社交平台制作引人注目的竖屏视频。我们的从脚本到视频功能简化了您的内容创作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对时间紧迫的小企业主的45秒视频，他们需要一个“AI竖屏视频生成器”。展示一个干净、专业的视觉演示，如何将文本转化为引人入胜的竖屏视频，利用“AI头像”和“从脚本到视频”功能，使过程变得“易于使用”，并配有自信的解释性旁白。
开发一个针对渴望通过“竖屏视频”在“社交媒体”上分享故事的个人的60秒个人叙述。该视频应采用电影化、真实的视觉风格，配以温暖的背景音乐，重点介绍“字幕/标题”和“媒体库/素材支持”如何增强故事讲述，让用户轻松“添加文字”和情感。
为忙碌的营销人员创建一个快节奏、现代化的15秒“在线竖屏视频编辑器”教程，展示如何快速将内容重新用于社交平台。视觉风格应干净且图形感强，伴随充满活力的音乐，强调“纵横比调整和导出”以及多样化的“模板和场景”，以简化内容创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意竖屏视频项目？
HeyGen让您轻松为Instagram Reels等社交媒体平台创建引人入胜的竖屏视频。利用我们多样化的视频模板、AI驱动的工具和庞大的素材库，以最佳的9:16纵横比实现您的创意愿景。
是什么让HeyGen成为易于使用的竖屏视频编辑器？
HeyGen被设计为一个直观的在线竖屏视频编辑器，具有用户友好的拖放界面。即使您是视频编辑新手，也可以轻松创建令人惊叹的竖屏视频。
HeyGen是否利用AI生成竖屏视频内容？
当然，HeyGen是一个先进的AI竖屏视频生成器，利用人工智能简化您的内容创作。您可以将文本转化为引人入胜的视频，生成人声旁白，并自动添加字幕，以打造精美的竖屏视频。
如何使用HeyGen优化我的社交媒体竖屏视频？
HeyGen帮助您优化社交媒体的竖屏视频，确保它们以Instagram Reels等平台的完美9:16纵横比呈现。您还可以添加引人入胜的字幕，并应用品牌控制，以在各个渠道保持一致的存在感。