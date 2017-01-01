竖屏视频生成器：创建引人入胜的短片和Reels
利用HeyGen的丰富媒体库，在几分钟内为社交媒体创建令人惊叹的竖屏视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个优雅的45秒Instagram Reels视频，针对小企业主和营销专业人士，展示如何提升品牌形象。采用干净、专业的视觉风格，配合高质量的“媒体库/素材支持”和友好的“AI头像”展示关键优势。视频应无缝集成“字幕/说明”，并展示HeyGen作为强大的“竖屏视频生成器”如何打造精美的品牌故事。
制作一个信息丰富的60秒解释视频，专为科技爱好者和教育工作者设计，揭示现代视频制作中“AI语音”的核心概念。视觉风格应清晰现代，使用动画图形来说明复杂的想法，配以权威但平易近人的“语音生成”。该视频应强调HeyGen的“从脚本到视频”功能，以实现高效的内容创作及其“纵横比调整和导出”功能，以适应各种平台。
为自由创意人士和讲故事者制作一个简洁的15秒励志短片，探索AI“自定义场景生成”的无限可能。视觉和音频风格应具有艺术性和电影感，使用抽象视觉效果和引人入胜的背景音乐，最终由自定义“AI头像”传递一个强有力的信息。此提示旨在激发想象力，展示HeyGen如何帮助推动“内容创作”的创意边界。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我在社交媒体上的竖屏视频内容？
HeyGen是一个强大的竖屏视频生成器，可以让您轻松创建引人入胜的Instagram Reels、YouTube Shorts和TikTok视频。利用我们专业设计的模板和AI语音生成，轻松生成高质量的内容创作。
我可以在没有丰富编辑技能的情况下轻松使用HeyGen创建引人入胜的竖屏视频吗？
当然可以。HeyGen的直观拖放编辑器和先进的AI功能简化了竖屏视频制作过程。您可以快速制作适合任何社交媒体平台的专业级竖屏视频。
HeyGen是否支持使用我品牌的独特身份定制竖屏视频？
是的，HeyGen使您能够保持一致的品牌形象。利用我们的品牌工具包功能和自定义场景生成，整合您的标志、颜色和特定美学，确保您的竖屏视频广告与您的品牌形象完美契合。
HeyGen提供哪些创意功能来制作流行的竖屏视频？
HeyGen提供了一套创意工具来生成流行的竖屏视频。探索AI生成的视觉效果、动态背景音乐和丰富的素材库，让您的竖屏视频在TikTok和Instagram Reels等平台上脱颖而出。