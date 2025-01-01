竖屏广告视频制作工具：轻松创建引人入胜的广告
为TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts制作令人惊艳的竖屏广告，支持纵横比调整与导出。
为内容创作者开发一个1分钟的展示视频，突出HeyGen作为AI竖屏视频制作工具的功能，简化热门内容的制作。视觉风格应动态现代，采用快速剪辑和鲜艳的色彩搭配，配以充满活力的旁白。此视频应特别展示利用“模板与场景”快速创建引人入胜的社交媒体内容的强大功能。
制作一个90秒的教学片段，面向企业培训师，说明如何使用竖屏视频编辑器创建易于访问的培训模块。视觉呈现必须清晰、逐步且易于理解，配以冷静而权威的旁白。关键是展示“字幕/说明文字”的无缝集成，以确保内容在各种社交媒体平台上被普遍理解。
想象一个2分钟的宣传视频，针对电子商务企业，展示如何利用HeyGen的竖屏视频功能高效扩展产品演示。视觉美学应时尚且富有未来感，使用专业的“AI虚拟形象”以对话但精致的语气呈现信息。此提示应突出通过“从脚本到视频”生成引人入胜的叙述，以便快速部署内容的能力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化在TikTok等平台上创建竖屏视频的过程？
HeyGen通过提供专用的竖屏视频制作工具，简化了创建竖屏视频的过程，优化了TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts等平台的纵横比。其直观的界面和纵横比调整确保您的内容在任何社交媒体平台上都能完美呈现。
HeyGen的竖屏视频编辑器有哪些AI功能？
HeyGen的竖屏视频编辑器集成了先进的AI功能，包括AI虚拟形象和语音生成，以简化您的创作过程。您可以将脚本转化为引人入胜的竖屏视频，并自动生成字幕，提高可访问性和覆盖面。
我可以在HeyGen的竖屏广告视频中自定义品牌元素吗？
当然可以，HeyGen使您能够在竖屏广告视频中完全自定义品牌元素。轻松添加您的标志和首选品牌颜色，确保在所有社交媒体平台上保持一致和专业的展示。
使用HeyGen的文本到视频功能，我可以多快生成一个竖屏视频？
借助HeyGen的文本到视频功能，您可以在几分钟内高效地从脚本生成完整的竖屏视频。只需输入文本，选择AI虚拟形象和语音，HeyGen的AI竖屏视频制作工具将为您的观众制作出高质量的内容。