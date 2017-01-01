供应商培训视频生成器：快速创建AI视频
通过专业的AI驱动培训视频，利用可定制的AI虚拟形象，变革供应商入职流程，打造引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有供应商制作一个90秒的教学视频，详细介绍供应商门户的最新更新。采用清晰的分步骤视觉风格和易于理解的解说，利用HeyGen的从脚本到视频的功能生成清晰的内容，并添加字幕以提高这些重要供应商门户培训视频的可访问性。
开发一个针对学习与发展团队的2分钟动态视频，展示HeyGen如何简化高质量培训内容的创建。该视频应包含来自HeyGen模板和场景的引人入胜、可定制的视觉效果，并提供多样的旁白生成选项，以展示对全球供应商的多语言支持。
为内部供应商管理团队制作一个45秒的演示视频，展示内部系统中的新功能。视频应主要使用精确的屏幕录制和叠加说明，然后使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化以适应各种平台，并添加字幕以提高供应商管理的清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何高效创建AI培训视频？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和强大的文本到视频引擎，将您的脚本转化为引人入胜的AI培训视频，效率无与伦比。这一强大功能使学习与发展团队能够快速制作高质量的供应商管理和入职培训内容。
HeyGen能否使用特定品牌元素定制供应商培训视频？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您轻松整合组织的标志、品牌色彩和独特的视觉元素，使用品牌场景和可定制模板。这确保了您的供应商培训视频与企业形象完美契合。
HeyGen提供哪些技术功能来制作详细的供应商门户培训？
HeyGen提供了诸如集成屏幕录制等重要技术功能，非常适合在培训视频中直接演示复杂的供应商门户或软件界面。此外，您可以利用AI生成的旁白进行清晰的解说，并自动添加字幕以增强理解。
HeyGen是否支持如多语言字幕等可访问性功能的培训内容？
是的，HeyGen在设计时考虑了可访问性，提供所有AI培训视频的自动字幕生成功能。此外，其多语言能力允许您创建有效覆盖多元化全球受众的供应商入职材料，确保广泛的理解。