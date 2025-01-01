高效的终极供应商入职视频制作者
通过自动化视频生成简化您的供应商入职流程，轻松将脚本转化为引人入胜的视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有供应商开发一个90秒的指导视频，以传达关键政策更新并确保合规。视频应采用直接、信息丰富的视觉风格，使用清晰的屏幕文字强调关键变化，并使用HeyGen的语音生成技术生成专业的旁白。利用HeyGen的字幕/说明文字增强新法规的可访问性和理解力，使其成为与入职视频相关的“即时更新”的有效自动化平台。
为供应商设计一个45秒的微学习视频，介绍如何通过新门户模块提交发票。视频应具有动画、逐步的视觉风格，配以引人入胜的过渡和友好的AI语音。利用HeyGen的模板和场景快速构建此培训视频，展示如何使用可定制模板为特定任务提供高效的培训视频。
为所有活跃供应商制作一个2分钟的公告视频，详细介绍其合作计划中的重要新福利或功能。视觉风格应动态且引人入胜，结合高质量的视觉效果和振奋人心的AI生成叙述。使用HeyGen的媒体库/素材支持，通过相关的免版税高清影片丰富视觉叙事，有效利用自动化视频生成作为视频制作者传达引人注目的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI简化视频创作？
HeyGen是一个易于使用的自动化平台，利用先进的AI将脚本转化为引人入胜的视频，配有逼真的AI虚拟形象和AI旁白。这种轻松的自动化简化了从文本到视频的整个制作过程，使每个人都能轻松使用。
我可以使用HeyGen的平台和可定制模板为我的视频进行品牌化吗？
可以，HeyGen提供全面的定制选项和强大的品牌控制，确保您的视频与公司的形象完美契合。您可以轻松集成您的标志，选择品牌颜色，并在视频编辑器中使用可定制模板以保持一致性和专业性。
HeyGen为视频的可访问性和全球覆盖提供了哪些功能？
HeyGen通过自动字幕生成和多语言AI旁白使视频在全球范围内可访问，包括先进的文本到语音平台功能。这使您能够轻松创建多语言培训内容，配有屏幕文字和字幕，适合多元化的观众，扩大您的影响范围。
HeyGen支持将外部媒体或素材资产集成到视频中吗？
当然，HeyGen包括全面的媒体库支持，允许您轻松集成自己的外部媒体或从广泛的免版税高清影片和图像中选择。这丰富了您的视频内容，补充了AI生成的场景和屏幕录制插入。