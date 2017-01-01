您的首选价值观视频制作工具，打造引人入胜的内容
轻松使用HeyGen强大的AI化身制作令人惊叹的公司价值观视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主制作一个30秒的动态营销视频，设计为一个解释视频，突出新产品功能，使用明亮、专业的模板和简洁的图形。利用从脚本到视频的功能，制作一个充满活力的旁白，确保它与忙碌的企业家的日程相契合。
为内部员工开发一个60秒的培训视频，快速更新公司新政策，使用媒体库和库存支持提供清晰、信息丰富的视觉效果。确保音频包含冷静、权威的旁白和准确的字幕/说明，以增强理解和可访问性。
为公众制作一个引人注目的15秒社交媒体短片，使用电影般的视觉效果和定制品牌讲述一个引人入胜的品牌故事。该视频需要通过调整纵横比和导出轻松适应不同平台，配以引人入胜的背景音乐以最大化参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意视频生成？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了整个视频创作过程。通过我们强大的从文本到视频功能和逼真的AI化身，您可以轻松地将脚本转化为引人入胜的视觉效果，非常适合用于营销视频或公司价值观视频。
HeyGen为我的视频提供哪些品牌选项？
HeyGen为用户提供广泛的自定义品牌功能，以保持一致的品牌形象。您可以轻松应用您的标志、颜色，并使用专业模板创建与您的品牌风格一致的现代视觉风格视频。
HeyGen能制作专业的解释视频吗？
是的，HeyGen旨在帮助您高效地创建专业的解释视频。利用预制的视频模板，撰写引人入胜的脚本，配以同步的音频和旁白，并添加字幕，以获得全面且高分辨率的视频输出。
HeyGen是一个有效的在线视频编辑器吗？
HeyGen是一个全面的在线视频编辑器，提供从头到尾的视频创作过程。我们的平台提供直观的编辑和过渡工具，允许您自定义纵横比，确保任何使用场景下的专业质量视频交付。