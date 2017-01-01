AI视频生成器：轻松创建惊艳视频
通过逼真的AI化身，轻松制作专业的营销或解释性内容视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的营销视频，目标受众为希望提升其活动的数字营销人员。该视频应采用动态且视觉丰富的风格，利用预设计的模板和场景快速展示如何创建引人入胜的解释性视频。包括欢快的背景音乐，并确保自动生成字幕/说明文字，以便在无声环境中最大化观众覆盖率。
为企业培训师和人力资源专业人士开发一个2分钟的内部培训视频，介绍将AI视频整合到入职培训中的好处。视觉呈现应专业且直截了当，展示一个多样化的AI化身以清晰友好的语调传达要点，并通过精确的语音生成增强效果。整体印象应高质量且信息丰富，强调内容创建的简便性。
为小企业主制作一个45秒的宣传视频，旨在激励他们将高级视频创作工具用于商业目的。视觉风格应激励人心且富有理想，整合来自媒体库/库存支持功能的高质量素材，以实现电影级视觉效果。确保最终输出可以通过调整纵横比和导出优化以适应各种平台，达到最大影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，通过允许用户将文本提示转化为高质量视频来简化视频创作。它利用逼真的AI化身和复杂的文本到视频技术，使过程高效且易于访问。
HeyGen在视频制作方面提供了哪些技术能力？
HeyGen提供了现代视频制作所需的强大技术功能，包括AI生成的语音解说、增强可访问性的自动字幕以及全面的品牌控制。这些工具确保了适用于各种商业用途的高质量视频输出。
HeyGen能否与现有的视频制作工作流程集成？
是的，HeyGen设计为可无缝集成到多样化的制作工作流程中，提供丰富的媒体库、可定制的模板和纵横比调整功能。其API集成能力进一步促进了高效的内容创建和视频编辑过程。
HeyGen在输出和商业分发方面有哪些功能？
HeyGen支持以各种纵横比导出视频，确保内容针对不同平台进行优化并准备好用于商业目的。用户可以直接从平台轻松下载高质量的MP4文件以便立即分发。