度假租赁视频制作器：提升预订量并打动客人

使用专业视频模板创建令人惊叹的虚拟导览，更快吸引潜在客人。

为房产拥有者制作一个30秒的宣传视频，展示一个豪华的度假租赁房产，使用专业的视频模板。视觉风格应明亮且吸引人，镜头平滑地穿过房产，并配有由HeyGen的配音生成功能生成的温暖、描述性的旁白，突出关键设施和当地景点，以吸引潜在客人。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
生成一个针对度假租赁市场营销人员的15秒动态社交媒体广告，展示如何快速创建引人入胜的内容。视频应展示一个专业的AI化身介绍租赁房产，通过HeyGen的从脚本到视频功能讲述关键卖点，采用现代视觉风格和欢快的背景音乐，使用纵横比调整和导出功能优化适合各种平台。
示例提示词2
制作一个45秒的信息性虚拟导览，专为潜在租客设计，引导他们参观一个迷人的Airbnb房产。视觉风格应宁静且信息丰富，利用HeyGen的从脚本到视频功能进行导览讲解，配有清晰的字幕/说明文字以增强可访问性，并配以柔和的背景音乐，使房产感觉温馨且易于接近。
示例提示词3
制作一个简洁的20秒度假租赁房产视频，针对新租赁主旨在提高销售，突出房产的独特特点。视觉风格应快速且鼓舞人心，利用HeyGen的媒体库/库存支持中的惊人视觉效果来补充房产镜头，配以充满活力的背景音乐和屏幕文字动画以强调优势，展示快速内容生成。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

度假租赁视频制作器的工作原理

使用AI轻松为您的度假租赁房产制作令人惊叹的视频导览。通过专业、引人入胜的内容吸引潜在客人并提升预订量。

1
Step 1
选择您的起点
首先选择一个为度假租赁设计的专业视频模板，为您的房产导览提供结构化的基础。
2
Step 2
添加您房产的独特魅力
通过上传房产的照片和视频个性化您的视频，或整合AI化身来讲述关键特点和设施。
3
Step 3
通过引人入胜的音频增强效果
生成一个引人注目的配音来突出您租赁房产的最佳方面，并包括免版税音乐以营造完美氛围。
4
Step 4
发布以获得最大覆盖
通过自动生成的字幕/说明文字完善您的演示，以确保您的信息清晰，然后轻松导出最终视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示房产亮点和客人推荐

.

利用AI视频生动地展示您房产的独特特点，并分享积极的客人体验，建立与潜在租客的信任。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我为度假租赁房产创建令人惊叹的视频导览？

HeyGen通过使用专业视频模板，帮助您为度假租赁房产创建引人入胜的虚拟导览。您可以轻松添加房产漫游并展示独特特点，以吸引潜在客人。HeyGen简化了创作过程，适合制作引人注目的社交媒体视频。

HeyGen的AI化身能否增强我的度假租赁市场营销视频？

当然可以，HeyGen的AI化身提供了一种独特的方式来创建引人入胜的营销内容。只需使用我们的从文本到视频功能生成专业配音，让您的AI代理传递关于您房产的关键信息，非常适合广告创作和提升销售。

HeyGen为度假租赁房产视频提供哪些自定义选项？

HeyGen为您的度假租赁视频提供广泛的自定义选项，包括品牌控制以添加您的标志和颜色。您可以整合自己的媒体，使用我们的媒体库，添加字幕/说明文字，并从免版税音乐中选择，所有这些都在我们直观的视频编辑器中完成。

HeyGen如何优化我的度假租赁视频以适应不同平台？

HeyGen允许您轻松优化度假租赁视频以适应各种平台，通过纵横比调整确保您的内容在社交媒体和Airbnb等列表网站上看起来专业，有效地接触到更广泛的潜在客人。