公用事业客户视频制作工具，提升参与度

利用从脚本到视频功能，将复杂主题转化为引人入胜的视频内容，建立信任并个性化客户体验。

制作一个45秒的动画解说视频，面向住宅用户，重点介绍简单的节能行为。视觉风格应明亮友好，配以清晰、令人安心的旁白，以有效教育客户。利用HeyGen的语音生成功能创建专业音频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
开发一个60秒的视频，面向商业用户，旨在增加新业务计划的注册。视觉风格应现代专业，采用信息图表风格的动画，配以轻快、信息丰富的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景来简化制作过程，提升公用事业的视频营销效果。
示例提示词2
制作一个30秒的视频，面向普通用户，解释复杂的新计费结构或服务更新。视觉风格应直接易懂，屏幕上由AI化身以冷静、权威的语气传递信息。使用HeyGen的AI化身可以轻松实现一致的呈现。
示例提示词3
想象一个75秒的视频，面向潜在新客户，展示真实的客户推荐，以增强客户信任和忠诚度。视频应展示真实的AI化身或个人的库存镜头，分享积极的体验，并配以温馨的背景音乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效制作引人入胜的叙述。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公用事业客户视频制作工具的工作原理

将复杂的公用事业信息转化为清晰、引人入胜的视频内容，有效教育和吸引您的客户，建立信任并改善沟通。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先概述您的信息。输入文本，利用平台的文本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的视觉叙述。
2
Step 2
选择AI化身
通过选择多样化的AI化身来个性化您的信息。这些数字化演示者可以有效传达您的公用事业重要信息。
3
Step 3
应用您的品牌元素
通过整合公用事业的标志、颜色和其他视觉资产来加强品牌识别，确保您的视频始终符合品牌并通过品牌控制易于识别。
4
Step 4
导出并分享
以适合不同平台的各种纵横比生成最终视频，然后轻松导出并与您的客户分享引人入胜的内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的公用事业主题

通过AI驱动的解说视频轻松解释复杂的公用事业服务、计费或节能提示，以教育客户。

常见问题

公用事业公司如何利用HeyGen创建引人入胜的客户视频？

HeyGen赋能公用事业公司创建高质量、引人入胜的视频内容以促进客户参与。通过HeyGen的AI平台，您可以制作个性化的视频营销信息、教育视频和解说视频，真正吸引客户注意力并简化复杂主题。

是什么让HeyGen成为公用事业公司理想的AI解说视频制作工具？

HeyGen是公用事业公司理想的AI解说视频制作工具，因为它简化了关于费率计划、节能行为和服务的教育视频的制作。您可以使用文本到视频功能，结合AI化身和AI语音生成器，讲述引人入胜的故事并有效教育客户。

HeyGen能否帮助公用事业提供商个性化视频营销以增强客户信任？

是的，HeyGen显著帮助公用事业提供商个性化视频营销，以增强客户信任和忠诚度。通过利用AI化身和品牌控制，您可以创建符合品牌的视频，传递个性化信息，促进更强的关系并增加计划注册。

HeyGen如何简化公用事业公司品牌视频的制作？

HeyGen通过其直观的平台简化了公用事业公司品牌视频的制作，提供专业的模板和场景以及强大的品牌控制。这使得公用事业组织能够高效地为所有销售和营销活动制作一致的高质量视频内容，而无需广泛的视频编辑经验。