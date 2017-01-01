您的公用事业客户教育视频生成器

通过直观的文本到视频功能创建引人入胜的培训视频，以降低客户支持成本。

为新公用事业客户创建一个45秒的欢迎视频，以友好和清晰的视觉风格解释在线账户管理的好处。利用AI虚拟形象呈现关键信息，配以平静和令人安心的旁白生成，确保对我们服务的现代且引人入胜的介绍，作为有效的公用事业客户教育视频生成器。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的专业培训视频，针对公用事业客户服务代表，旨在通过清晰地概述常见账单查询解决方案来降低客户支持成本。视频应采用专业且引人入胜的视觉风格，配有屏幕文字叠加，从综合脚本生成的文本到视频功能，并包括精确的字幕/说明以提高可访问性和强化关键培训视频信息。
示例提示词2
为不同社区成员制作一个30秒的教学视频，展示快速的在线支付公用事业账单的分步指南。视觉风格应明亮，并提供简单明了的演示，配以支持媒体库/库存支持视觉效果，辅以清晰简洁的旁白生成，使过程易于理解，提高用户对我们教学视频的满意度。
示例提示词3
为公用事业客户制作一个90秒的AI视频生成器演示，关于理解季节性使用变化和节能技巧，旨在提高用户满意度。以信息丰富、数据驱动的视觉风格呈现此内容，使用简单的图形和预设计的模板和场景，由温暖和亲切的声音传递，帮助消费者做出明智的能源消费决策，改善整体体验。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公用事业客户教育视频生成器如何工作

轻松创建引人入胜且信息丰富的客户教育视频，为您的公用事业公司提高满意度并减少支持查询。

1
Step 1
创建您的脚本和AI虚拟形象
首先编写您的教育内容，然后从多样化的AI虚拟形象中选择一位作为您公用事业客户的引人入胜的演示者。
2
Step 2
添加品牌和视觉元素
使用集成的品牌控制自定义您的视频，包括您的公用事业标志、品牌颜色和其他视觉效果，以保持一致性。
3
Step 3
选择旁白和多语言选项
生成自然的旁白，并添加多语言翻译，使您的客户教育对所有人都清晰易懂。
4
Step 4
导出您的成品教学视频
通过以各种纵横比导出高质量的教学视频，准备好在您的网站、社交媒体或客户门户上使用。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的公用事业信息

.

将复杂的公用事业概念转化为易于理解的AI驱动视频，提高理解力并减少客户支持查询。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创意项目的视频制作？

HeyGen通过让用户利用大量的模板和逼真的AI虚拟形象来简化创意视频项目。您可以轻松地从简单的脚本生成AI视频，利用先进的文本到视频功能高效地实现您的创意愿景。

HeyGen为专业视频制作提供了哪些高级功能？

HeyGen为专业AI视频制作提供了强大的功能，包括先进的旁白生成和全面的品牌控制。这些功能确保您生成的视频保持一致的高质量专业外观。

HeyGen可以用于创建有效的培训和教学视频吗？

是的，HeyGen是一个理想的AI视频生成器，用于制作引人入胜的培训视频和全面的教学视频。其直观的平台允许快速创建清晰、简洁且视觉吸引力的教育内容。

HeyGen的提示原生视频创建方法是什么？

HeyGen的提示原生视频创建方法允许用户使用自然语言提示描述他们想要的视频。这种尖端的文本到视频功能可以轻松快速地将您的想法转化为动态的AI视频内容。