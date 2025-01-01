USP视频制作器 提升您的营销视频

制作引人注目的短视频内容，突出您的独特卖点，由直观的从脚本到视频功能驱动。

制作一个30秒的动态营销视频，目标是小企业主，展示如何清晰地定义和呈现他们的独特卖点（USP）。视觉风格应简洁专业，配以欢快现代的背景音乐，强调HeyGen的从脚本到视频功能如何简化这一过程，以创建高效的高性能广告。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个15秒的短视频内容，专为社交媒体营销人员设计，提供快速创建病毒式社交媒体内容的技巧。视觉风格应时尚且充满活力，配以充满活力的音效和欢快的流行音乐，展示HeyGen的AI虚拟形象如何以个性化的方式传递信息，打造引人入胜的社交媒体视频。
示例提示词2
制作一个45秒的真实客户成功故事视频，面向销售和客户成功经理，展示客户如何成功利用产品或服务。视觉风格应温暖鼓舞人心，配以清晰的旁白和柔和的背景音乐，突出HeyGen的字幕功能，以提高可访问性和广泛传播。
示例提示词3
设计一个60秒的精美数字视频制作，面向广告公司和电商企业，展示如何快速制作有说服力的广告。视觉风格应高质量且有冲击力，配以激励人心的配乐和清晰的旁白，利用HeyGen的媒体库/素材支持，找到完美的视觉效果，制作引人注目的USP视频广告。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作USP视频

使用我们的AI视频平台制作引人注目的短视频内容，突出您的独特卖点，旨在实现有影响力的营销。

1
Step 1
粘贴您的USP脚本
首先将清晰定义您独特卖点的脚本粘贴到我们的平台中，让我们的AI生成初步视频内容。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
通过从多样化的AI虚拟形象中选择一个来增强您的视频，使您的营销视频栩栩如生。
3
Step 3
添加引人入胜的视觉效果
从我们广泛的媒体库中整合引人入胜的视觉效果或上传您自己的素材，以进一步展示您的USP，制作高质量的数字视频。
4
Step 4
导出到任何平台
通过以各种纵横比导出最终的短视频内容，确保其已优化并准备好用于所有目标平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功故事视频

创建引人注目的视频推荐，通过真实的客户体验生动展示您的产品的价值和独特优势。

常见问题

HeyGen如何作为营销视频的创意引擎？

HeyGen使用户能够快速创建引人注目的营销视频和社交媒体视频。通过其直观的创意引擎，您可以利用AI虚拟形象和专业设计的模板，制作高质量的短视频内容，吸引观众的注意力。

是什么让HeyGen成为一个有效的AI视频平台？

HeyGen作为一个创新的AI视频平台，通过轻松将脚本转化为专业的数字视频制作而脱颖而出。这个在线工具利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的技术，简化了从概念到引人入胜的视觉故事的创意流程。

HeyGen能否定制视频以反映独特的品牌形象？

当然可以，HeyGen作为一个强大的USP视频制作器，允许广泛的定制以突出您的独特卖点。您可以应用品牌控制，整合您的媒体，并利用纵横比调整和导出功能，确保每个视频完美契合您的品牌美学。

HeyGen是否提供可访问性和丰富媒体的功能？

是的，HeyGen通过其集成的AI字幕生成器支持全面的视频可访问性，自动生成字幕。此外，还提供强大的媒体库和素材支持，提供大量资产以丰富您的数字视频制作。