用户教程视频生成器：在几分钟内创建指南

利用我们强大的从脚本到视频功能，将您的文本提示转化为引人入胜的用户教程视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个信息丰富的60秒视频，专为产品经理和客户支持团队设计，展示HeyGen如何简化“逐步用户指南”的创建。通过展示可自定义的“模板和场景”以及清晰的“语音生成”，强调“不需要视频编辑技能”的好处，以干净、现代的美学和冷静的旁白呈现，确保最大程度的清晰度。
示例提示词2
想象一个动态的30秒宣传视频，针对营销专业人士和内容创作者，展示HeyGen的“AI视频生成器”如何实现无缝品牌整合。展示个性化的“AI化身”和“上传品牌资产”的能力，以保持所有“视频文档”的一致性，同时采用充满活力、快速的视觉风格和充满活力的器乐音乐来吸引注意力。
示例提示词3
开发一个吸引人的50秒教程，面向教育工作者和在线课程创作者，展示HeyGen作为“教程视频制作工具”在各种平台上的多功能性。说明“纵横比调整和导出”以及自动“字幕/标题”如何轻松适应内容，以邀请、教育的视觉风格和温和的背景音乐传递，营造积极的学习环境。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

用户教程视频生成器如何工作

使用AI轻松将您的说明转化为引人入胜的教程视频，非常适合入职和逐步用户指南。

1
Step 1
创建您的教程内容
首先撰写或粘贴您的脚本。利用我们的生成AI平台，从简单的文本提示自动撰写内容，形成您的用户教程视频的基础。
2
Step 2
选择视觉元素
通过引入AI化身来增强您的教程。这些数字演示者可以以人性化的方式传递您的逐步用户指南，使您的内容栩栩如生。
3
Step 3
添加语音解说和品牌元素
通过高质量的音频完善您的视频。轻松生成您偏好的语言的AI语音解说，确保您的教程对全球观众清晰且引人入胜。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的创作。以您所需的纵横比导出您的用户教程视频，使其可以立即在各种平台上共享，并用于全面的视频文档。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作操作指南

快速制作简洁的“操作指南”和短“教程视频”，用于社交媒体或快速解决问题，立即高效地接触用户。

常见问题

HeyGen如何帮助我在没有复杂编辑软件的情况下创建引人入胜的教程视频？

HeyGen的直观平台允许您在几分钟内制作高质量的教程视频，即使不需要视频编辑技能。利用我们的AI化身和丰富的视频模板，轻松构建逐步用户指南和视频文档。

HeyGen提供哪些创意选项来个性化我的视频文档？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您上传品牌资产如标志，并根据您的特定需求定制视频模板。通过多样的AI化身和自动生成的字幕增强您的视频文档，确保专业和一致的外观。

使用HeyGen的AI，我可以多快生成专业的教程视频？

使用HeyGen，您只需提供简单的文本提示即可高效创建教程视频。我们的生成AI平台甚至可以帮助自动撰写脚本，大大减少制作高质量教学内容的时间。

HeyGen是否支持AI化身和自定义语音解说以制作有效的用户指南？

当然，HeyGen使您能够通过逼真的AI化身增强您的逐步用户指南和入职文档。我们的平台还提供AI生成的语音解说和自动字幕生成，确保您的教程视频制作需求得到清晰的沟通和可访问性。