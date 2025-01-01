用户故事视频生成器：即时打造引人入胜的视频
简化视频创作，利用AI虚拟形象将您的用户故事转化为引人入胜的内容，实现逼真的演示。
制作一个90秒的产品说明视频，面向小企业主，演示如何设置电子商务店面。该视频需要逐步的视觉风格，配有清晰的屏幕文字说明和积极向上的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成初始视频内容，然后添加引人入胜的视觉效果，引导用户完成整个过程。
为新客户支持代理制作一个45秒的内部培训模块，详细介绍最近的软件更新。视频应采用直接简洁的视觉风格，使用标注和高亮效果突出相关的UI元素，并配以友好但权威的口头解释。使用HeyGen的模板和场景快速组装模块，确保关键信息的快速传播。
为创意专业人士创建一个2分钟的项目展示视频，将静态设计模型转化为动态的网页应用展示。视觉和音频风格应精致且鼓舞人心，图像之间的过渡应流畅，背景音乐应细腻，并配有引人入胜的叙述旁白。通过使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，最大化视频在各种专业平台上的影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI简化视频创作？
HeyGen利用先进的AI技术将您的文本脚本轻松转化为专业视频。您可以使用我们的“文本到视频生成器”快速“创建视频片段”，无需复杂的“视频编辑工具”即可进行基本制作。
我可以使用HeyGen自定义AI虚拟形象并生成逼真的旁白吗？
可以，HeyGen允许您从多样化的“AI虚拟形象”中进行选择，以代表您的品牌或创建引人入胜的“无面视频”。我们的平台还提供强大的“旁白生成”功能，确保您的内容具有自然的叙述效果。
HeyGen提供哪些功能来增强我的视频内容？
HeyGen提供全面的功能，如自动“字幕/说明文字”和丰富的媒体库，以添加“背景音乐”和库存素材。您还可以从专业“模板”开始，轻松创建“引人入胜的营销视频”。
HeyGen如何帮助创建适用于不同平台的各种视频？
HeyGen功能多样，能够制作“产品说明”、“用户故事视频”和“长视频”，适用于“社交媒体”或其他平台。平台支持多种纵横比和品牌控制，确保您的内容在各处都显得专业。