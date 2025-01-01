用户故事视频生成器：即时打造引人入胜的视频

简化视频创作，利用AI虚拟形象将您的用户故事转化为引人入胜的内容，实现逼真的演示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个90秒的产品说明视频，面向小企业主，演示如何设置电子商务店面。该视频需要逐步的视觉风格，配有清晰的屏幕文字说明和积极向上的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成初始视频内容，然后添加引人入胜的视觉效果，引导用户完成整个过程。
示例提示词2
为新客户支持代理制作一个45秒的内部培训模块，详细介绍最近的软件更新。视频应采用直接简洁的视觉风格，使用标注和高亮效果突出相关的UI元素，并配以友好但权威的口头解释。使用HeyGen的模板和场景快速组装模块，确保关键信息的快速传播。
示例提示词3
为创意专业人士创建一个2分钟的项目展示视频，将静态设计模型转化为动态的网页应用展示。视觉和音频风格应精致且鼓舞人心，图像之间的过渡应流畅，背景音乐应细腻，并配有引人入胜的叙述旁白。通过使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，最大化视频在各种专业平台上的影响力。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

用户故事视频生成器的工作原理

利用AI制作引人入胜的用户故事视频，将文本转化为吸引人的视觉叙述，用于营销和产品说明。

1
Step 1
创建您的故事脚本
首先编写或粘贴您的用户故事脚本。我们的文本到视频生成器将您的叙述转化为视频基础，确保您的信息清晰简洁。
2
Step 2
选择AI虚拟形象
通过选择最能代表目标用户的AI虚拟形象，使您的用户故事栩栩如生。这有助于为您的观众创建可关联的无面视频。
3
Step 3
生成旁白和字幕
通过自然的旁白生成增强您的视频，并添加字幕以提高所有观众的可访问性和参与度。
4
Step 4
导出您的用户故事
使用纵横比调整优化您的视频以适应各种平台。应用任何最终的品牌控制，然后导出引人入胜的用户故事，以便在社交媒体上分享或用于演示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作社交媒体用户故事

快速创建简短且引人入胜的用户故事视频，以提高社交平台上的观众互动和品牌知名度。

常见问题

HeyGen如何利用AI简化视频创作？

HeyGen利用先进的AI技术将您的文本脚本轻松转化为专业视频。您可以使用我们的“文本到视频生成器”快速“创建视频片段”，无需复杂的“视频编辑工具”即可进行基本制作。

我可以使用HeyGen自定义AI虚拟形象并生成逼真的旁白吗？

可以，HeyGen允许您从多样化的“AI虚拟形象”中进行选择，以代表您的品牌或创建引人入胜的“无面视频”。我们的平台还提供强大的“旁白生成”功能，确保您的内容具有自然的叙述效果。

HeyGen提供哪些功能来增强我的视频内容？

HeyGen提供全面的功能，如自动“字幕/说明文字”和丰富的媒体库，以添加“背景音乐”和库存素材。您还可以从专业“模板”开始，轻松创建“引人入胜的营销视频”。

HeyGen如何帮助创建适用于不同平台的各种视频？

HeyGen功能多样，能够制作“产品说明”、“用户故事视频”和“长视频”，适用于“社交媒体”或其他平台。平台支持多种纵横比和品牌控制，确保您的内容在各处都显得专业。