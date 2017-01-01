用户引导视频制作器：提升参与度和保留率
使用先进的AI语音生成技术，立即创建专业的客户或员工引导视频，提供清晰一致的指导。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个动态的30秒视频，展示新软件功能，目标是产品经理和营销团队，使用时尚现代的视觉效果和充满活力的音轨，利用HeyGen的丰富模板和场景实现快速开发。
开发一个全面的60秒员工引导指南，面向内部团队，采用专业但亲切的美学风格，使用引人入胜的AI虚拟形象有效传达信息，突出HeyGen的AI虚拟形象在品牌信息一致性方面的强大功能。
设计一个信息丰富的40秒SaaS产品用户操作视频，采用简洁的教学视觉风格，步骤明确易懂，借助HeyGen的自动字幕/说明文字，确保复杂流程的可访问性和清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的用户引导视频的制作？
HeyGen作为一个强大的用户引导视频制作器，提供多种可定制的视频模板和AI虚拟形象。这使您能够轻松创建视觉吸引力强且效果显著的引导视频，帮助新用户快速了解您的产品。
HeyGen能否自动化整个新用户引导视频的制作过程？
是的，HeyGen利用AI驱动的自动化来简化视频制作。通过脚本转视频和AI语音生成等功能，您可以快速生成专业的引导视频，最大限度地减少手动工作并提高效率。
HeyGen提供哪些定制选项来为我的引导视频进行品牌化？
HeyGen提供广泛的品牌控制选项，包括上传您的标志和使用自定义颜色。这确保您创建的每个客户引导视频和员工引导材料都保持一致且专业的品牌形象。
除了基本的用户引导视频，HeyGen还能制作哪些其他类型的培训内容？
HeyGen作为多功能的解释视频软件，支持创建各种培训视频、操作视频和内部沟通。其强大的视频制作工具支持广泛的教育和教学内容需求。