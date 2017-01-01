用户引导视频制作器：提升参与度和保留率

使用先进的AI语音生成技术，立即创建专业的客户或员工引导视频，提供清晰一致的指导。

制作一个充满活力的45秒用户引导视频制作教程，面向新客户，展示关键功能，采用吸引人的视觉风格和清晰友好的语调，由HeyGen的语音生成技术提供支持，确保首次体验的流畅性。

示例提示词1
制作一个动态的30秒视频，展示新软件功能，目标是产品经理和营销团队，使用时尚现代的视觉效果和充满活力的音轨，利用HeyGen的丰富模板和场景实现快速开发。
示例提示词2
开发一个全面的60秒员工引导指南，面向内部团队，采用专业但亲切的美学风格，使用引人入胜的AI虚拟形象有效传达信息，突出HeyGen的AI虚拟形象在品牌信息一致性方面的强大功能。
示例提示词3
设计一个信息丰富的40秒SaaS产品用户操作视频，采用简洁的教学视觉风格，步骤明确易懂，借助HeyGen的自动字幕/说明文字，确保复杂流程的可访问性和清晰度。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

用户引导视频制作器的工作原理

通过引人入胜的AI驱动视频简化您的用户引导。轻松创建专业、定制化的指南，欢迎并教育新用户。

1
Step 1
创建您的视频基础
通过选择HeyGen的多样化模板和场景开始您的项目，为您的引导视频提供快速高效的结构。
2
Step 2
定制视觉元素
通过选择一个引人入胜的AI虚拟形象来展示您的内容，个性化您的视频，增加人性化的触感而无需摄像机。
3
Step 3
生成引人入胜的音频和文本
通过专业的语音生成增强清晰度和参与度，从一系列自然听感的AI声音中选择来解说您的指南。
4
Step 4
导出并分享您的指南
利用纵横比调整功能最终确定您的引导视频，以完美适应各种平台。然后，轻松导出您精心制作的高质量视频，以无缝分发给您的新用户。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化产品说明

使用清晰简洁的AI生成视频解读复杂的产品功能和流程，增强用户理解和采用。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的用户引导视频的制作？

HeyGen作为一个强大的用户引导视频制作器，提供多种可定制的视频模板和AI虚拟形象。这使您能够轻松创建视觉吸引力强且效果显著的引导视频，帮助新用户快速了解您的产品。

HeyGen能否自动化整个新用户引导视频的制作过程？

是的，HeyGen利用AI驱动的自动化来简化视频制作。通过脚本转视频和AI语音生成等功能，您可以快速生成专业的引导视频，最大限度地减少手动工作并提高效率。

HeyGen提供哪些定制选项来为我的引导视频进行品牌化？

HeyGen提供广泛的品牌控制选项，包括上传您的标志和使用自定义颜色。这确保您创建的每个客户引导视频和员工引导材料都保持一致且专业的品牌形象。

除了基本的用户引导视频，HeyGen还能制作哪些其他类型的培训内容？

HeyGen作为多功能的解释视频软件，支持创建各种培训视频、操作视频和内部沟通。其强大的视频制作工具支持广泛的教育和教学内容需求。