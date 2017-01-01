用户引导生成器：推动采纳与留存

通过引人入胜的AI化身打造个性化引导体验，加速用户采纳和客户成功。

针对SaaS产品经理，这段1分钟的视频简明扼要地解释了用户引导生成器如何简化用户旅程，显著提高产品激活率。视觉风格将是专业且现代的，采用权威的AI化身进行清晰、有说服力的旁白，展示HeyGen的AI化身和语音生成能力，呈现出精致的演示效果。

示例提示词1
对于产品负责人，这段90秒的视频展示了如何在用户引导平台中轻松创建交互式清单，突出其无代码解决方案的特点。视觉上将展示动态屏幕录制和充满活力的背景音乐，同时友好的AI语音引导观众完成步骤，利用HeyGen的从脚本到视频和字幕/说明文字功能提高可访问性。
示例提示词2
为数据分析师准备的2分钟深入探讨视频，探讨数字采纳平台如何利用强大的产品分析来优化用户参与。视觉方法将以数据为中心，配以流畅的动画和引人入胜的数据可视化，辅以信息丰富的语音，利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持，清晰地阐述复杂概念。
示例提示词3
针对支持团队的1.5分钟视频，详细介绍了用户引导平台如何快速创建和部署应用内资源中心。视觉和音频风格将是友好的，逐步演示，具有清晰的指导语气，展示实际应用，并有效利用HeyGen的纵横比调整和多平台导出以及从脚本到视频功能进行高效内容创作。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

用户引导生成器如何工作

轻松设计和实施引人入胜的用户引导体验，通过直观的无代码工具提升产品采纳和留存。

1
Step 1
创建您的引导路径
通过利用可定制的注册流程和交互式清单，定义用户需要采取的关键步骤，构建个性化的引导体验。
2
Step 2
设计交互式引导游
制作引人入胜的产品导览和逐步指导，利用工具提示和模态框突出关键功能，确保用户快速掌握您的产品。
3
Step 3
实施您的引导流程
使用无代码解决方案无缝部署您创建的引导路径和内容，无需技术专长即可进行集成。
4
Step 4
分析和优化性能
通过产品分析跟踪用户行为，并通过用户反馈工具收集见解，以持续提高产品激活率和客户留存。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强信任和产品采纳

制作引人注目的AI驱动客户成功故事视频，在引导过程中建立信誉并加速产品采纳。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频创作？

HeyGen利用先进的AI化身和文本到视频技术，让用户可以轻松地从简单的脚本和现成的模板生成专业视频。这种无代码解决方案使复杂的视频制作变得易于实现，适用于各种应用场景。

我可以定制HeyGen创建的视频以匹配我的品牌吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌色彩和其他视觉元素。这确保了每个视频都能完美契合您的品牌形象，实现一致的品牌信息传递。

HeyGen在视频输出和分发方面提供了哪些技术能力？

HeyGen支持多种纵横比调整选项和高质量导出，确保您生成的视频在任何平台上都能得到优化。您可以轻松制作交互式演示视频或自动化网络研讨会，并将其集成到现有工作流程中。

HeyGen是否提供增强视频可访问性和内容的功能？

是的，HeyGen包括强大的语音生成和自动字幕/说明文字功能，增强了可访问性和理解力。此外，丰富的媒体库和素材支持为您的视频项目提供了广泛的资源。