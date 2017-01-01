用户指南视频制作工具：即时创建引人入胜的教程

轻松构建引人入胜的视频文档和产品教程。利用我们的专业模板，打造出精致且有影响力的成果。

创建一个引人入胜的60秒教程视频，展示小企业主如何轻松使用AI教程视频制作工具来迎接新客户。视觉风格应简洁且用户友好，采用明亮的图形和友好、清晰的AI生成旁白，强调使用专业模板制作引人入胜内容的简便性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个动态的45秒视频，面向有抱负的内容创作者，展示AI驱动的视频创作的强大功能。采用现代、充满活力的视觉美学，配以欢快的背景音乐，利用逼真的AI化身展示关键功能，突出从脚本到视频的高效文本转换功能。
示例提示词2
为现有客户开发一个简洁的90秒操作视频，清晰准确地介绍新产品功能。采用简洁、信息丰富的视觉风格，背景音乐最小化，确保所有步骤通过清晰的屏幕文本和自动字幕/字幕轻松理解，并由专业的媒体库/素材支持。
示例提示词3
为初创公司设计一个充满活力的30秒解释视频，展示其最新产品的发布，说明在线视频制作工具如何简化引人入胜的产品概述的创建。视觉风格应快速且视觉吸引力强，配以热情的旁白，展示如何通过纵横比调整和导出确保跨平台的适应性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建用户指南视频

使用AI驱动的工具轻松制作清晰、引人入胜的用户指南视频，简化您的文档流程并增强用户理解。

1
Step 1
创建您的项目
首先创建一个新项目。您可以粘贴您的脚本以从文本生成视频，快速将书面说明转化为引人入胜的操作视频。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择一个AI化身来展示信息，增强您的用户指南视频，确保产品教程的屏幕呈现一致且专业。
3
Step 3
添加旁白并润色
利用旁白生成功能为您的教程视频创建清晰一致的音频，确保每个指令都通过高质量的AI生成旁白被听到。
4
Step 4
导出并分享
通过应用品牌控制（如您的标志和颜色）来完成您的用户指南视频。然后，轻松导出您的精致视频，准备好作为有效的视频文档进行分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强培训和用户采纳

.

通过创建动态的AI驱动操作视频来提高用户参与度和保留率，以实现有效的培训和产品入门。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI驱动的教程视频的创建？

HeyGen通过让您将文本脚本转化为动态教程视频，使用AI化身和逼真的AI生成旁白来简化这一过程。这种AI驱动的视频创作能力使得无需复杂的拍摄即可快速制作引人入胜的内容。

HeyGen提供哪些功能来制作专业的用户指南视频？

HeyGen提供了一个直观的在线视频制作工具，配有专业模板、强大的字幕生成和文本到视频功能。这些工具确保您的用户指南视频制作体验高效，并能产生精致的视频文档。

HeyGen能否生成高质量的产品教程和解释视频？

当然可以。HeyGen是一个有效的解释视频制作工具，允许您通过将脚本转化为视频，使用AI化身和自定义品牌来创建引人入胜的产品教程。您可以轻松制作全面的操作视频，清晰传达您的信息。

为什么选择HeyGen来开发引人入胜的操作视频和视频文档？

HeyGen作为AI教程视频制作工具脱颖而出，因为它结合了易用性和强大的AI功能，包括从脚本到视频的文本转换和AI生成旁白。这使得快速制作专业的操作视频和详细的视频文档变得轻而易举。