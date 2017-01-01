想象一下，只需几分钟而不是几个小时，就能制作出清晰的用户指南宣传视频。这个30秒的视频面向小企业主和营销团队，应该展示一个充满活力的AI化身，演示如何轻松地将脚本转换为引人入胜的视觉效果，使用HeyGen的从脚本到视频功能。视觉风格将是明亮现代的，配以流畅的过渡和友好、欢快的旁白，展示用户指南宣传生成器的强大功能，简化任何产品的逐步说明。

生成视频