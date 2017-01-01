技能提升视频生成器：立即提升员工培训

快速创建引人入胜的员工培训视频，使用我们强大的文本转视频功能，实现高效学习。

制作一个90秒的教学视频，面向IT专业人士和新员工，演示复杂的软件功能。视觉风格应简洁且图解化，配以冷静、权威的AI旁白，逐步解释流程。利用HeyGen的文本转视频功能，将技术文档高效转化为引人入胜的视觉讲解，适合通过LMS集成进行技能提升。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个2分钟的说明视频，面向开发者和技术爱好者，解析新AI算法的原理。视觉美学应具未来感和插图风格，采用富有表现力的AI化身清晰地呈现信息。利用HeyGen的AI化身，为复杂的技术主题增添人性化触感，使这个AI视频生成工具在详细解释中无可替代。
示例提示词2
制作一个45秒的简洁更新视频，向全球工程团队介绍新技术工具的功能。视觉风格应以信息图为主，直接明了，配以精准、清晰的AI旁白，易于适应多语言支持。使用HeyGen的旁白生成功能，确保所有语言版本的培训视频生成内容的音频清晰一致。
示例提示词3
设计一个1分钟的基本员工培训视频，关于安全数据处理的最佳实践，面向所有员工。视觉风格应清晰、专业且易于理解，配以友好而坚定的AI声音。结合HeyGen的字幕/说明文字功能，提高可访问性并强化关键信息，简化关键技术流程的视频制作过程。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

技能提升视频生成器的工作原理

轻松将您的培训内容转化为引人入胜的AI驱动技能提升视频，以最小的努力教育和赋能您的团队。

1
Step 1
从文本创建
首先编写或粘贴您的培训脚本。我们平台的文本转视频功能将您的书面内容转换为动态视频，形成您技能提升课程的基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从多样化的专业AI化身库中选择，增强您的教学内容。这些数字主持人增添了人性化触感，使您的培训视频更具亲和力和吸引力。
3
Step 3
生成旁白
利用先进的旁白生成功能，优化您视频的音频，实现自然的叙述。选择各种声音和语言，以完美契合您的培训内容和受众。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的项目，使用纵横比调整和导出功能，以多种格式下载您完成的技能提升视频。这确保了它完美适合集成到任何平台，包括您的LMS。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

揭开复杂主题的神秘面纱

将复杂的概念，如医学主题，转化为清晰、简洁且引人入胜的AI生成视频，以增强理解和教育。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频制作？

HeyGen利用先进的AI视频生成技术，允许用户使用逼真的AI化身将文本转化为引人入胜的视频内容。这简化了整个视频制作过程，使其在各种应用中都能高效运作。

HeyGen能否与现有学习平台集成进行培训？

是的，HeyGen支持LMS集成，允许在现有学习管理系统中无缝部署您的培训视频生成内容。此外，您可以将视频导出为SCORM格式，以实现广泛的兼容性和跟踪。

HeyGen提供哪些旁白和多语言选项？

HeyGen提供强大的AI旁白，拥有多种自然音色，确保您的视频音频质量上乘。我们还提供全面的多语言支持，使您能够轻松触及全球观众。

HeyGen是否提供品牌一致性的视频内容工具？

当然，HeyGen为用户提供广泛的品牌控制，允许您在视频制作中加入您的标志、品牌色彩和自定义字体。这确保了您所有的视频在各个平台上保持一致的品牌形象。