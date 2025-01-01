大学宣传视频制作工具：提升招生

创建引人入胜的视频，吸引顶尖人才。利用AI语音讲述您的大学故事。

制作一个充满活力的30秒大学宣传视频广告，目标是吸引潜在学生及其家长，生动展现校园生活的活力和尖端设施；振奋人心的配乐和充满活力的视觉效果将强化信息传递，而HeyGen的文本转视频功能可以简化引人入胜的旁白创作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
考虑制作一个温暖而真实的45秒社交媒体视频，展示引人入胜的学生见证，专为考虑申请大学的高中生设计；该视频应采用亲切的采访风格镜头，让学生的声音脱颖而出，同时HeyGen的语音生成确保全程音质清晰。
示例提示词2
对于国际申请者及其家庭，制作一个信息丰富且专业的60秒解释视频，详细介绍大学课程或申请流程是必不可少的；利用清晰的图形和亲切的语气，借助HeyGen的字幕功能确保多语言可访问性和广泛传播。
示例提示词3
生成一个时尚且节奏快速的15秒AI视频聚焦，旨在吸引年轻的社交媒体用户（Z世代），通过动态快速剪辑和欢快的音乐快速突出大学活动或独特之处；HeyGen的AI虚拟形象将介绍每个环节，为吸引这一观众群体增添引人入胜的视觉效果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

大学宣传视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具轻松制作引人入胜的大学宣传视频，旨在展示您的校园并吸引潜在学生。

1
Step 1
创建您的视频基础
从一系列专业“视频模板”中选择，快速勾勒您的宣传内容并建立您的视觉风格。
2
Step 2
添加引人入胜的内容
从我们广泛的“媒体库/素材支持”中增强您的宣传视频，确保您的校园和学生生活得到美丽呈现。
3
Step 3
定制和完善
使用“品牌控制（标志、颜色）”个性化您的视频，以匹配您大学的身份，创建一个连贯且专业的展示。
4
Step 4
导出并广泛分享
轻松“纵横比调整和导出”您的完成的大学宣传视频，以适应各种平台，准备好吸引您的观众并帮助“提升招生”。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升招生活动

利用AI开发高效的大学宣传视频和广告，以有效地提升招生并扩大您的机构影响力。

常见问题

HeyGen如何帮助大学制作引人入胜的宣传视频？

HeyGen通过使用“AI虚拟形象”和“文本转视频”功能，帮助大学高效地展示校园生活和学生见证，制作引人入胜的“宣传视频”，以“提升招生”。这个平台是一个强大的“大学宣传视频制作工具”，简化了内容创作。

HeyGen提供了哪些AI功能以提高视频制作效率？

HeyGen是一个先进的“AI视频制作工具”，提供集成的“AI功能”，如逼真的“AI虚拟形象”、“AI语音”和自动“字幕”，将脚本转化为专业视频。这些功能简化了整个视频制作过程。

HeyGen能否适应不同社交媒体平台的视频？

是的，HeyGen支持灵活的“纵横比调整和导出”，使您可以轻松地将“宣传视频”内容适应不同的数字渠道。这确保了您的“社交媒体视频”无论在哪个平台上都显得专业且精美。

HeyGen中的视频模板如何简化内容制作？

HeyGen丰富的“视频模板”库使高质量内容的快速制作成为可能，作为一个直观的“宣传视频制作工具”。用户可以用他们的品牌定制这些模板，并利用“拖放编辑器”快速创建令人惊叹的视觉故事。