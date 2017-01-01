大学课程视频生成器：提升您的宣传效果
快速创建引人注目的学校营销视频，使用专业的AI虚拟形象。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的解说视频，专为在线学习者设计，使用清晰的动画图形和友好的旁白来分解复杂的教育概念。这个AI教育视频制作工具利用HeyGen的从脚本到视频的功能，使内容创作变得简单，使用预设模板和场景。
制作一个30秒的社交媒体短片，以吸引年轻人，内容节奏快、视觉吸引力强，配以现代音乐，优化为静音观看。HeyGen的字幕/字幕功能和纵横比调整与导出功能将确保视频创作的最大覆盖面和可访问性。
开发一个90秒的信息培训视频，面向大学教职员工，介绍新政策或程序，采用简洁、专业的视觉风格和权威的旁白。结合HeyGen的媒体库/素材支持，提供相关视觉效果，并考虑使用AI虚拟形象以一致且引人入胜的方式传递教育视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化教育内容的视频创作？
HeyGen通过提供现成的模板、AI虚拟形象和强大的文本到视频功能，简化了引人入胜的教育视频的创作。您可以轻松地将脚本转化为引人注目的内容，使用拖放界面，确保高质量的教育视频对所有人都可访问。
HeyGen能否创建带有自定义AI虚拟形象和旁白的专业AI教育视频？
当然可以。HeyGen使用户能够制作专业的AI教育视频，具有逼真的AI虚拟形象和自然的AI旁白。这使得内容个性化且高度吸引人，非常适合各种学习场景和创意项目。
是什么让HeyGen成为大学课程视频和学校营销视频的理想选择？
HeyGen是一个出色的大学课程视频生成器，因为它能够快速制作高质量的解说视频和学校营销视频。通过品牌控制、媒体库支持和轻松的本地化选项，大学可以有效展示其课程并接触多元化的受众。
HeyGen是否支持快速生成L&D团队的培训视频？
是的，HeyGen旨在加速L&D团队的培训视频制作。通过利用文本到视频功能、AI旁白和广泛的媒体库，企业可以快速创建全面且引人入胜的培训视频，而无需大量的制作时间。