大学推广视频制作工具：吸引学生并提升招生
有效吸引潜在学生进行招生营销。使用HeyGen强大的AI化身即时生成惊艳视频。
设计一个吸引人的45秒营销视频，目标是系主任和项目招聘人员，展示特定的学术项目或校园活动。采用动态且鼓舞人心的视觉风格，结合生动的校园镜头和成功故事，配以充满活力的背景音乐和热情的配音。利用HeyGen丰富的模板和场景快速组装出专业外观的宣传片，并通过定制的配音生成进一步增强，捕捉项目的独特精神，推动学生参与。
制作一个简洁的30秒教学视频，面向教职员工和学生大使，展示HeyGen作为一个易于使用的视频创作工具，用于快速公告或活动推广的简单性。采用简单、干净的视觉美学，关键点配以屏幕文字覆盖，伴随平静、清晰的背景音乐和指导性配音。此视频应强调实用功能，如自动字幕/字幕以提高可访问性，以及广泛的媒体库/库存支持，以便轻松添加相关视觉效果。
开发一个精致的90秒品牌视频，面向大学传播总监和国际学生招聘团队，专注于一致的信息传递和全球影响力。视觉和音频风格应现代且复杂，采用高质量的视觉效果和管弦乐背景，由成熟的AI声音旁白。展示如何通过可定制的AI化身在不同内容中保持品牌定制，并演示如何通过纵横比调整和导出确保视频在各种国际社交媒体平台上完美呈现，支持全面的学生推广和招生营销工作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化营销和推广的视频制作？
HeyGen利用先进的AI将脚本转化为专业视频，配有逼真的AI化身和AI配音，使其成为一个易于使用的视频创作工具，用于动态营销视频和有效的视频推广活动。
我可以使用HeyGen自定义我的推广视频以包含特定品牌元素吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌定制功能，允许您将标志、品牌颜色和独特资产融入视频中，确保您的大学推广视频制作需求的一致外观。
HeyGen提供哪些技术功能来增强学生推广视频的可访问性和参与度？
HeyGen通过强大的字幕和字幕工具增强学生参与度，自动生成准确的文本用于您的学生推广和招生营销视频。这确保了观众的可访问性和广泛理解。
HeyGen是否支持为社交媒体等平台创建不同的视频格式？
是的，HeyGen通过提供多种模板、AI化身以及轻松调整视频纵横比的能力来简化视频制作。这使其成为社交媒体和其他平台的有效AI视频制作工具，确保您的内容始终得到优化。