大学迎新视频生成器：简化学生入学
轻松制作引人入胜的学生入学视频，使用逼真的AI化身，节省时间和资源。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个1.5分钟的新生入学视频，向新入学的大学生解释注册流程，使用从脚本到视频的功能。视觉和音频风格应信息丰富且充满活力，采用明亮的图形和欢快的背景音乐，并辅以自动字幕/说明以增强理解。这种简化的方法确保所有新生都能获得清晰、易懂的信息。
想象一个2分钟的欢迎视频，专为国际学生量身定制，展示多样化的校园生活和支持服务。视觉风格应温暖和包容，展示真实的学生互动和从媒体库/素材支持中获取的美丽校园镜头，配以平静、令人安心的配音和清晰的字幕/说明。这个AI视频生成器制作旨在让每位新国际学生感到宾至如归。
制作一个简洁的45秒教学视频，面向教职员工，展示使用HeyGen的视频模板和场景创建引人入胜的大学公告的最佳实践。视觉和音频风格应专业、简洁和直接，采用清晰、权威的声音和简化的图形元素。此提示强调了如何通过调整纵横比和导出功能简化内容适应各种平台，促进校园通信的更广泛可达性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI化身将文本转换为引人入胜的视频？
HeyGen利用先进的AI技术将您的脚本转化为专业视频，配有逼真的AI化身。这个从文本到视频的过程包括无缝的配音生成，并可以结合各种媒体库资产来创建引人入胜的视频。
HeyGen为大学迎新视频提供哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您使用机构的标志、品牌颜色和特定字体自定义大学迎新视频。这确保所有学生入学视频保持一致和专业的外观。
HeyGen能否自动生成字幕并增强视频的可访问性？
是的，HeyGen会自动为所有视频生成准确的字幕/说明，大大增强了多样化观众的可访问性功能。这个技术能力结合我们的AI视频生成器，确保您的教育视频具有包容性并能覆盖更广泛的观众。
HeyGen是否支持包括模板在内的端到端视频生成？
当然，HeyGen通过提供大量的视频模板和场景来简化端到端视频生成，以启动您的项目。您可以轻松整合自己的媒体或使用我们广泛的媒体库，同时受益于HeyGen的AI视频生成器功能。