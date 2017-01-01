通用培训视频生成器：创建引人入胜的课程
赋能学习与发展团队，立即使用逼真的AI化身创建引人入胜的员工培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为科技初创公司推出新产品功能，构思一个60秒的说明视频，内容简洁明了。这个“说明视频”应包含动态的动态图形，并由一个精致的“AI化身”提供清晰简洁的AI语音，展示“从脚本到视频”的功能如何简化产品经理的复杂解释。
设想一个为企业学习与发展团队制作的专业30秒培训视频，作为简洁的“通用培训视频生成器”演示。视觉风格应清晰且鼓舞人心，配有易于阅读的“字幕/说明文字”和通过“配音生成”产生的温暖清晰的AI语音。这使得快速介绍新公司政策成为可能，突显HeyGen作为高效“培训视频生成器”的角色。
为社交媒体内容创作者打造一个充满活力的15秒宣传视频，展示一个新的数字系列。视觉风格必须时尚且节奏快，结合来自“媒体库/素材支持”的生动视觉效果，配以动感现代的音乐背景和快速的AI语音。强调HeyGen的“AI视频生成器”如何快速创建并“调整和导出不同平台的纵横比”，利用“可定制模板”实现精致且有影响力的外观。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的营销视频？
HeyGen通过其先进的“AI视频生成器”高效地帮助您创建引人注目的“营销视频”。您可以直接将脚本转化为引人入胜的视频内容，使用逼真的“AI化身”并利用“可定制模板”快速制作专业的“说明视频”。
HeyGen可以帮助我创建哪些类型的培训视频？
HeyGen是一个“通用培训视频生成器”，非常适合“企业培训”、“员工培训”和“客户培训”。其强大的“文本到视频”功能和“AI化身”使其非常适合“学习与发展团队”大规模开发高质量的教学内容。
HeyGen是否提供逼真的AI化身和配音用于视频制作？
是的，HeyGen提供高度逼真的“AI化身”，将您的“文本到视频”脚本栩栩如生地呈现。此外，我们先进的“AI配音”确保您的信息以自然、引人入胜的语音传达，使您的视频制作无缝进行。
我可以自定义HeyGen生成的视频的品牌和外观吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的“品牌控制”，让您轻松整合您的标志、品牌颜色和资产。您还可以利用“可定制模板”和媒体库，确保每个“AI视频生成器”输出都完美契合您的品牌形象。