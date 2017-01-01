通用培训视频生成器：创建引人入胜的课程

赋能学习与发展团队，立即使用逼真的AI化身创建引人入胜的员工培训视频。

创建一个充满活力的45秒营销视频，展示小企业主如何轻松制作引人注目的内容。展示AI视频生成器的强大功能，将简单的想法转化为专业的“营销视频”，利用HeyGen的多样化“模板和场景”打造时尚现代的视觉风格，并配以轻快友好的AI配音吸引观众。

示例提示词1
为科技初创公司推出新产品功能，构思一个60秒的说明视频，内容简洁明了。这个“说明视频”应包含动态的动态图形，并由一个精致的“AI化身”提供清晰简洁的AI语音，展示“从脚本到视频”的功能如何简化产品经理的复杂解释。
示例提示词2
设想一个为企业学习与发展团队制作的专业30秒培训视频，作为简洁的“通用培训视频生成器”演示。视觉风格应清晰且鼓舞人心，配有易于阅读的“字幕/说明文字”和通过“配音生成”产生的温暖清晰的AI语音。这使得快速介绍新公司政策成为可能，突显HeyGen作为高效“培训视频生成器”的角色。
示例提示词3
为社交媒体内容创作者打造一个充满活力的15秒宣传视频，展示一个新的数字系列。视觉风格必须时尚且节奏快，结合来自“媒体库/素材支持”的生动视觉效果，配以动感现代的音乐背景和快速的AI语音。强调HeyGen的“AI视频生成器”如何快速创建并“调整和导出不同平台的纵横比”，利用“可定制模板”实现精致且有影响力的外观。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

通用培训视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具和可定制选项，轻松将您的培训内容转化为引人入胜的高质量视频，简化您的学习与发展。

1
Step 1
粘贴您的培训脚本
首先将您的培训脚本或大纲粘贴到平台中。我们的AI将自动使用文本到视频功能将您的文本转换为动态视频，形成您内容的核心。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身中选择一个来呈现您的内容。这些数字主持人将您的脚本栩栩如生地呈现，确保为您的观众提供引人入胜且一致的传递。
3
Step 3
自定义语音和风格
为您选择的化身生成自然的AI配音，或上传您自己的音频。通过自定义场景元素并应用您的品牌标识，进一步增强您的信息。
4
Step 4
导出您的完成视频
一旦您的培训视频完善后，轻松导出到各种平台。我们的工具还允许调整纵横比和添加字幕，以实现最大范围和可访问性。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂培训

将复杂的概念转化为清晰易懂的视频内容，使任何培训需求的复杂主题变得易于理解。

常见问题

HeyGen如何通过AI增强我的营销视频？

HeyGen通过其先进的“AI视频生成器”高效地帮助您创建引人注目的“营销视频”。您可以直接将脚本转化为引人入胜的视频内容，使用逼真的“AI化身”并利用“可定制模板”快速制作专业的“说明视频”。

HeyGen可以帮助我创建哪些类型的培训视频？

HeyGen是一个“通用培训视频生成器”，非常适合“企业培训”、“员工培训”和“客户培训”。其强大的“文本到视频”功能和“AI化身”使其非常适合“学习与发展团队”大规模开发高质量的教学内容。

HeyGen是否提供逼真的AI化身和配音用于视频制作？

是的，HeyGen提供高度逼真的“AI化身”，将您的“文本到视频”脚本栩栩如生地呈现。此外，我们先进的“AI配音”确保您的信息以自然、引人入胜的语音传达，使您的视频制作无缝进行。

我可以自定义HeyGen生成的视频的品牌和外观吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的“品牌控制”，让您轻松整合您的标志、品牌颜色和资产。您还可以利用“可定制模板”和媒体库，确保每个“AI视频生成器”输出都完美契合您的品牌形象。