通用解说视频生成器：使用AI创建惊艳视频

轻松制作高质量解说视频，生成专业旁白以实现最大影响力。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为数字营销人员生成一个45秒的活力营销解说视频，突出快速轻松地制作引人入胜的社交媒体内容。视觉风格应快速且色彩丰富，使用动态文本动画和欢快的背景音乐，配以充满活力且专业的旁白。强调如何通过HeyGen的多样化模板和场景，以及高效的旁白生成，实现快速创作。
示例提示词2
为企业培训师开发一个2分钟的综合培训视频，展示HeyGen解说视频软件在详细教育内容方面的强大功能。视觉风格应清晰、结构化且信息丰富，结合屏幕图形和示例，并配有冷静权威的旁白。此视频必须强调字幕/说明文字的关键性，以提高可访问性，并展示丰富的媒体库/素材支持以丰富教育材料。
示例提示词3
为内容创作者制作一个90秒的动态概览视频，展示HeyGen作为一个通用解说视频生成器，能够为各种平台制作高质量视频。视觉风格应流畅、多样化，并展示不同纵横比和内容类型之间的转换，配以鼓励且友好的声音。重点介绍平台的灵活纵横比调整和导出功能，利用AI虚拟形象无缝适应不同受众的内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

通用解说视频生成器的工作原理

使用AI驱动工具轻松创建引人入胜的解说视频。只需几个简单步骤，将您的想法转化为高质量的视觉故事。

1
Step 1
创建您的脚本
首先在平台上编写或粘贴您的脚本。此文本将用于我们强大的从脚本到视频功能，构成您解说视频软件体验的基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择我们多样的AI虚拟形象来增强您的视频，有效传达您的信息，使您的故事栩栩如生。
3
Step 3
生成旁白和字幕
利用我们的旁白生成功能制作专业音频，确保您的内容具有清晰且引人入胜的解说。
4
Step 4
导出并分享
完成您的项目，利用我们的纵横比调整和导出功能，让您的高质量视频为任何平台做好准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI解说视频增强培训

利用AI驱动的解说视频使培训更具互动性，提高学习者的参与度和知识保留。

常见问题

HeyGen如何简化AI解说视频的创建？

HeyGen通过利用AI虚拟形象和先进的从脚本到视频功能简化了AI解说视频的生成过程。这款复杂的解说视频软件允许用户快速将文本转换为高质量视频，充当通用解说视频生成器。

HeyGen提供哪些工具用于定制解说视频内容？

HeyGen提供了一整套功能用于定制解说视频，包括丰富的媒体库、各种解说视频模板和强大的品牌控制。用户还可以利用旁白生成功能并添加字幕/说明文字，以获得精致专业的输出。

HeyGen能否制作适合各种平台的高质量视频？

是的，HeyGen旨在生成针对不同平台和社交媒体内容优化的高质量视频。该平台支持纵横比调整和灵活的导出选项，确保您的AI解说视频在任何发布平台上都显得专业。

HeyGen的解说视频制作工具对初学者友好吗？

HeyGen的解说视频制作工具具有直观的界面和AI驱动的工作流程，即使是初学者也能轻松使用。该平台通过现成的模板和简化的流程简化了视频创作，作为一个高效的解说视频软件。