通过通用访问培训生成器解锁学习
轻松创建多样化的员工培训视频，使用AI化身，确保所有人的通用访问和引人入胜的学习体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源经理制作一个90秒的教学视频，展示如何快速制作引人入胜的“员工培训视频”，使用“AI化身”来增强学习者的记忆力并清晰传达复杂信息。采用充满活力的专业视觉风格，展示多样化的HeyGen“AI化身”扮演不同角色，配以欢快、鼓舞人心的背景音乐。强调“通用培训视频生成器”的易用性。
为无障碍官员和全球组织开发一个2分钟的说明视频，说明“多语言和无障碍功能”在实现真正“通用访问”中的关键作用。呈现干净、易于访问的视觉美学，展示多种语言的“字幕/说明文字”和清晰的屏幕文本，配以专业、令人安心的声音。该视频应强调HeyGen如何提供全面的“字幕/说明文字”以扩大影响范围。
为主题专家（SMEs）创建一个45秒的快速“教程视频”，向他们展示如何使用“AI视频生成器”将他们的专业知识转化为有影响力的教育内容。利用直接、逐步的视觉方法，使用HeyGen的“模板和场景”快速组装出专业外观的视频，配以通过“语音生成”生成的简洁友好的旁白。此提示旨在突出高效的内容创建。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化AI视频的培训创建？
HeyGen利用先进的AI视频生成器和从文本到视频的技术，将脚本转化为引人入胜的视频内容。这简化了员工培训视频的创建过程，使复杂的技术信息易于理解。
HeyGen为通用访问培训视频提供了哪些无障碍功能？
HeyGen通过自动字幕/说明文字、AI语音/文本到语音生成和语言翻译功能支持通用访问。这些工具有助于确保在线培训材料对多样化的学习者包容和可访问。
HeyGen能否与现有的学习管理系统集成或定制视频品牌？
HeyGen提供可定制的模板和品牌控制，允许用户保持一致的外观。HeyGen专注于生成高质量的AI输出，可以轻松嵌入到各种在线培训平台中，支持高效的LMS集成。
HeyGen的AI化身和脚本生成器如何提高视频制作效率？
HeyGen的AI化身提供了一种一致且专业的屏幕呈现，无需传统拍摄。结合其脚本生成器，这显著加快了说明视频和教程视频内容的制作，使其成为强大的通用培训视频生成器。