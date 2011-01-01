开箱视频制作人：轻松创造吸引人的内容

探索如何使用AI化身制作引人入胜的开箱视频，并利用HeyGen的创新工具提升观众参与度。

135/2000

探索示例

Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。

一组图片拼贴，其中一张写着掌握社交媒体营销一组图片拼贴，其中一张写着掌握社交媒体营销

不喜欢这个结果？
试试这些提示。

Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。

提示 1
在这段45秒的视频中，学习如何使用HeyGen的AI化身来增强您的开箱视频创作。这份指南专为技术熟练的个人设计，将展示如何结合AI生成的语音解说，为您的产品评测增添专业感。视觉风格将会是简洁现代，吸引那些渴望在社交媒体上分享创作的年轻、技术导向型观众。
提示 2
探索为感官爱好者量身定制的30秒ASMR开箱视频的细微之处。这段视频将突出声音设计的重要性，使用HeyGen的媒体库来选择完美的音频元素。视频将专注于创造一个平静而沉浸的体验，吸引那些欣赏在讲故事中细腻声音艺术的观众。
提示 3
在一段面向小企业主和市场营销人员的60秒视频中揭示品牌推广的秘密。这个叙述将展示如何利用HeyGen的宽高比调整和输出功能，优化开箱视频以适应各种社交媒体平台。视觉风格将是生动和吸引人的，确保品牌信息能与广泛的观众产生共鸣，从而带动兴趣和销售。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
看着你的视频变得栩栩如生
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

创意引擎

没有团队。没有剪辑。只有你的AI视频代理在工作

Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。

原生视频创作提示

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

端到端视频生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

构建时兼顾结构与意图

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

评论

如何创建一个开箱指南视频制作器

遵循以下四个简单步骤，使用HeyGen的强大工具制作引人入胜的开箱视频。

1
Step 1
选择一个视频模板
首先选择一个适合您开箱主题的视频模板。HeyGen提供了多种模板，帮助您快速开始并保持专业外观。
2
Step 2
添加背景音乐
通过加入背景音乐来增强您的开箱视频。HeyGen的媒体库提供了多种曲目选择，以营造适合您观众的完美氛围。
3
Step 3
应用品牌控制
通过品牌控制自定义您的视频。添加您的标志并调整颜色，确保您的开箱视频与您的品牌形象保持一致，使其立即被认出。
4
Step 4
导出并在社交媒体上分享
一旦您的视频准备好了，就以所需的宽高比导出，并在您的社交媒体平台上分享。HeyGen 让触及您的观众和提升参与度变得简单。

用例

HeyGen 让创作者能够轻松制作引人入胜的开箱指南视频，利用 AI 驱动的工具进行无缝视频编辑，增强观众参与度。

启发并提升观众

.

Use AI-powered storytelling to create motivational unboxing guides that captivate and inspire your audience.

background image

常见问题

HeyGen如何能提升我的开箱视频创作？

HeyGen提供了一整套用于制作开箱视频的工具，包括AI虚拟形象和从脚本到视频的文本转换功能。这些功能与可自定义的视频模板相结合，使得制作引人入胜且专业的开箱视频变得简单。

HeyGen为拆箱视频提供了哪些视频编辑工具？

HeyGen提供了一系列视频编辑工具，如配音生成、字幕添加和画面比例调整。这些工具可以帮助您制作出精致的开箱视频，随时可以在社交媒体上分享并吸引观众。

HeyGen能在开箱视频中帮助品牌推广吗？

是的，HeyGen通过允许您在开箱视频中加入品牌控制元素，如标志和颜色，来支持品牌推广。这确保了您的品牌身份在所有内容中得到一致的呈现。

使用HeyGen有哪些拆箱视频技巧？

要制作引人入胜的HeyGen开箱视频，请利用媒体库进行素材支持，并添加背景音乐以营造沉浸式体验。这些元素，加上ASMR开箱技巧，可以显著提高观众的参与度。