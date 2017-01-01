UGC视频制作者：用AI创造病毒式内容
轻松生成病毒式UGC和高效视频广告。我们的AI视频制作者使用逼真的AI化身来创建引人入胜的推荐风格视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的引人注目的推荐风格视频广告，专为希望建立信任的营销专业人士和电子商务品牌设计。视觉上，目标是干净、真实的美学，展示真实的产品使用或满意的客户，并通过专业的叠加效果增强。音频应直接从书面脚本生成温暖、可信的旁白，展示使用HeyGen的从脚本到视频功能创建高质量视频广告的无缝体验，即使是复杂的叙述。
为全球内容创作者和品牌制作一个60秒的教学视频，展示AI UGC视频生成器的强大功能。视觉叙事应动态，展示不同语言的AI化身，屏幕文字强化多语言特性。音频将是HeyGen的语音生成功能的清晰、引人入胜的演示，流畅切换不同语言，突出全球覆盖和可访问性，激励创作者轻松接触新观众。
制作一个简洁的30秒产品亮点视频，目标是需要快速、有效广告的电子商务企业和数字营销人员。视觉风格应时尚现代，利用生动的产品镜头和动态B-roll，强调速度和效率。音频应结合充满活力、自信的旁白和现代、快节奏的背景音乐，突出使用HeyGen的多样化模板和场景快速组装专业视频广告，优化广告支出和市场影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的UGC视频？
HeyGen使创作者能够高效地制作高质量、真实的UGC（用户生成内容）和推荐风格视频。通过AI化身和先进的AI视频编辑，您可以生成在TikTok、Reels和YouTube等平台上引起观众共鸣的病毒式UGC。
HeyGen的AI化身在视频广告中提供了哪些功能？
HeyGen的先进AI化身为您的视频广告赋予生命，提供逼真的表情和手势，并具备情感控制功能。您可以用超过50种语言生成内容，确保您的信息有效地传达给全球观众，增强您的创意愿景。
HeyGen是否可以从文本提示生成AI视频？
是的，HeyGen通过其强大的AI视频生成器使将文本提示转化为专业AI视频变得简单。我们的平台允许您通过简单输入脚本来创建引人入胜的视觉内容，显著节省制作时间和资源。
HeyGen能否制作适合各种社交媒体平台的视频？
当然可以。HeyGen旨在帮助您创建适合主要社交媒体平台的多功能创作者风格视频，包括TikTok、Instagram Reels和YouTube。轻松使用各种纵横比调整您的内容，以获得最大影响力和覆盖面。