UGC视频生成器：快速创建引人入胜的视频

轻松为营销人员生成有机、创作者风格的视频广告。利用HeyGen的AI化身节省时间并扩大内容生产规模。

制作一个45秒的宣传视频，目标是希望提升在线影响力的小企业主。视频应具有动态、充满活力的视觉风格，并配以欢快的背景音乐，展示生成引人注目的AI视频是多么简单。利用HeyGen的AI化身展示多样化场景，从UGC库中汲取真实的风格，最终激励观众利用这一强大的工具。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为内容创作者和营销人员开发一个60秒的品牌故事片，旨在实现真实的互动。视觉风格应具有电影感和情感共鸣，并配以激励人心的旁白，突出真实视频如何建立更深层次的联系。使用HeyGen的文本转视频功能，将叙述与强大的B-roll无缝结合，创造出令人难忘的品牌体验，感觉真实而有人情味。
示例提示词2
想象一个简洁的30秒解释视频，面向对突破性AI工具感兴趣的科技爱好者和早期采用者。视觉风格应简洁现代，图形清晰锐利，由自信、信息丰富的声音传达。该视频应展示HeyGen的AI演员的能力，展示如何无缝集成逼真的AI艺术，确保通过完美时机的字幕/说明理解每一个细节。
示例提示词3
制作一个快速的15秒社交媒体广告，专为寻求有影响力内容的社交媒体经理和数字营销人员设计。此广告需要节奏快且视觉上引人注目，色彩鲜艳并配以流行音频，瞬间吸引注意力。专注于使用HeyGen作为AI视频生成器生成有机、创作者风格的视频，利用其广泛的媒体库/素材支持快速制作多样且引人入胜的内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

UGC视频生成器的工作原理

轻松制作真实的创作者风格视频广告，与您的观众产生共鸣并提升您的营销工作流程。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的脚本。我们的平台利用文本转视频生成技术，将您的文本即时转换为AI演员的口语对话。
2
Step 2
选择您的AI演员
从多样化的逼真AI化身库中选择。这些AI演员将通过自然的表情和动作将您的脚本栩栩如生地呈现，体现UGC风格。
3
Step 3
定制您的视频
通过品牌控制个性化您的视频，轻松整合您的标志、品牌色彩和其他视觉元素，确保统一且符合品牌的外观。
4
Step 4
生成并导出
点击完成您的视频。我们的平台快速处理您的视频生成，随后您可以将其导出为适用于任何平台的各种纵横比，准备分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI驱动的客户推荐

轻松创建真实且引人入胜的客户成功故事视频，为您的品牌建立信任和社会证明。

常见问题

HeyGen如何创建逼真的AI视频？

HeyGen利用先进的AI视频生成技术来制作高度逼真的视频。我们的平台允许您使用AI演员制作引人入胜的视觉内容，呈现自然的表演，确保任何创意项目的最终产品都专业且吸引人。

HeyGen的AI演员能表达情感吗？

当然可以，HeyGen的AI演员设计有复杂的情感控制和逼真的情感渲染能力，能够进行多种表现。这一功能使内容创作者能够在AI视频中实现细腻的故事讲述，增强互动性。

我可以用HeyGen生成哪些创意内容？

HeyGen使您能够生成多样的创意内容，从有机、创作者风格的视频到专业的AI产品视频。利用我们强大的UGC视频生成器和广泛的UGC库，制作有影响力的营销资产或适用于任何平台的引人入胜的AI视频。

HeyGen提供视频的创意定制选项吗？

是的，HeyGen提供广泛的创意定制选项，包括可定制的模板、场景多样性以及整合B-roll素材的能力。通过各种风格和质感增强您的AI视频，实现完美匹配您创意愿景的电影级AI视频效果。