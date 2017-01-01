用户生成内容推荐视频制作工具，讲述引人入胜的客户故事
通过我们强大的从脚本到视频功能，轻松生成引人入胜的AI用户生成内容视频，提升您的内容创建和营销活动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的教学视频，面向开发人员和市场技术专家，展示脚本到视频AI在营销活动中快速内容创建的强大功能。该视频应采用干净的教程式视觉美学，包含屏幕录制和逐步动画，并由冷静、信息丰富的旁白讲解，展示如何利用HeyGen的媒体库/素材支持丰富生成的内容。
制作一段60秒的对比视频，专为绩效营销人员和广告商设计，展示如何为AI用户生成内容视频广告生成多种广告变体。视觉方法应快速且动态，利用分屏布局突出不同的创意执行，配以充满活力的音乐，展示各种平台的灵活比例调整和导出。
为专注于扩大个性化沟通的企业创建一段2分钟的深入教程，探索使用AI化身的高级内容创建技术。视觉呈现应专业且简洁，清晰展示化身定制和HeyGen模板与场景的上下文场景转换，配以精致、对话式的旁白，强调高质量AI视频的创建。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创建？
HeyGen利用先进的AI化身和从脚本到视频AI，将文本轻松转化为引人入胜的视觉内容。这简化了内容创建过程，使用户能够快速高效地生成高质量的AI视频。
我可以用特定品牌定制我的AI视频吗？
当然可以。HeyGen提供强大的内置编辑工具，提供全面的品牌控制，允许您加入您的标志、颜色和其他元素。这确保了您的引人入胜的视觉内容与您的营销活动完美契合。
HeyGen为用户生成内容推荐视频提供了哪些功能？
HeyGen是一个出色的用户生成内容推荐视频制作工具，允许您使用先进的从脚本到视频功能创建真实的AI用户生成内容视频。您还可以添加字幕/说明文字，并利用逼真的语音克隆技术增强真实性。
HeyGen支持大规模自动化视频生成吗？
是的，HeyGen提供API访问，能够与您现有的工作流程无缝集成，实现AI用户生成内容视频广告的自动化创建。这非常适合生成大量广告变体并高效扩展您的营销活动。