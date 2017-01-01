轻松生成引人入胜的AI UGC视频广告

利用AI化身制作真实的创作者风格视频，扩大您的内容创作而无需高昂成本。

在这段为内容创作者和小型企业设计的1分钟教程中，了解HeyGen如何简化内容创作。视觉风格将保持简洁和指导性，屏幕演示配以友好、清晰的旁白，突出展示如何利用HeyGen的从脚本到视频功能，将简单的脚本转化为精美的视频，使您成为高效的AI UGC视频生成器。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
在这个充满活力的45秒广告中，通过真实的AI UGC视频广告提升您的营销效果，非常适合寻求UGC风格视频制作工具的营销人员和代理商。视觉上，期待快速剪辑和真实、贴近生活的场景，由充满活力的配乐驱动，所有这些都由一个引人入胜的AI化身呈现，精准而有风格地传达您的品牌信息。
示例提示词2
在这份为电商企业和产品营销人员量身定制的2分钟全面指南中，释放AI视频创作的潜力，用于您的下一个AI产品视频。视觉和音频风格将专业且引人入胜，精心展示产品特性，配以清晰、清晰的旁白生成，并辅以从HeyGen丰富的媒体库/素材支持中提取的丰富B-roll镜头，以展示每一个优势。
示例提示词3
通过HeyGen的批量内容创作功能加速您的内容生产线，在这个快节奏的30秒展示中，适用于需要大量AI UGC视频的企业和代理商。视频将视觉上突出多样的使用案例和创作者，配以有力的音乐和清晰的字幕/说明，以确保信息的可达性和快速传递，所有这些都利用各种模板和场景进行快速制作。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

UGC风格视频制作工具的工作原理

使用先进的AI轻松制作真实的创作者风格视频，将您的脚本轻松转化为引人入胜的内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先为您的UGC风格视频起草一个引人入胜的脚本。我们的平台使用您的文本生成真实的内容，利用我们的从脚本到视频功能高效地将您的想法转化为引人入胜的视频叙述。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样的AI化身库中选择一个来体现您的品牌或信息。个性化他们的外观和风格，以完美匹配您视频所需的创作者风格美学。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过动态的语音旁白生成和精确的字幕增强您的视频。这些功能确保您的信息清晰、易于访问，并能强烈地引起观众的共鸣，提高参与度。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的UGC风格视频完美无瑕，轻松以不同平台的各种纵横比导出。分享您高质量的AI生成内容，以吸引您在各个渠道的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建真实的推荐视频

.

将客户反馈转化为引人入胜的自然推荐视频，以建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen使用了哪些AI化身和语音克隆技术？

HeyGen利用先进的AI化身创建逼真的数字双胞胎和会说话的演员，能够表达广泛的情感和手势。用户还可以使用语音克隆和语音旁白，支持多语言内容创作。

HeyGen如何将简单的脚本转化为高质量的AI UGC视频？

HeyGen允许用户输入脚本，并通过其强大的AI脚本生成器和多样的视频模板即时生成引人入胜的AI UGC视频。该平台自动化文本到视频的过程，使得在创作者风格视频格式中实现高效的批量内容创作。

HeyGen提供了哪些精确控制来定制AI视频输出？

HeyGen提供精确的脚本控制以微调节奏和手势，并能够集成自定义B-roll或“手持产品”镜头以获得专业外观。您还可以应用品牌控制，选择各种视频风格，并以不同的纵横比调整格式导出。

HeyGen是否为开发者提供API访问以自动化AI视频创作？

是的，HeyGen提供强大的API访问，允许开发者和企业将其AI视频生成能力直接集成到现有工作流程中。这有助于批量内容创作和自动化，节省时间并优化操作。