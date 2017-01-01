轻松生成引人入胜的AI UGC视频广告
利用AI化身制作真实的创作者风格视频，扩大您的内容创作而无需高昂成本。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
在这个充满活力的45秒广告中，通过真实的AI UGC视频广告提升您的营销效果，非常适合寻求UGC风格视频制作工具的营销人员和代理商。视觉上，期待快速剪辑和真实、贴近生活的场景，由充满活力的配乐驱动，所有这些都由一个引人入胜的AI化身呈现，精准而有风格地传达您的品牌信息。
在这份为电商企业和产品营销人员量身定制的2分钟全面指南中，释放AI视频创作的潜力，用于您的下一个AI产品视频。视觉和音频风格将专业且引人入胜，精心展示产品特性，配以清晰、清晰的旁白生成，并辅以从HeyGen丰富的媒体库/素材支持中提取的丰富B-roll镜头，以展示每一个优势。
通过HeyGen的批量内容创作功能加速您的内容生产线，在这个快节奏的30秒展示中，适用于需要大量AI UGC视频的企业和代理商。视频将视觉上突出多样的使用案例和创作者，配以有力的音乐和清晰的字幕/说明，以确保信息的可达性和快速传递，所有这些都利用各种模板和场景进行快速制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen使用了哪些AI化身和语音克隆技术？
HeyGen利用先进的AI化身创建逼真的数字双胞胎和会说话的演员，能够表达广泛的情感和手势。用户还可以使用语音克隆和语音旁白，支持多语言内容创作。
HeyGen如何将简单的脚本转化为高质量的AI UGC视频？
HeyGen允许用户输入脚本，并通过其强大的AI脚本生成器和多样的视频模板即时生成引人入胜的AI UGC视频。该平台自动化文本到视频的过程，使得在创作者风格视频格式中实现高效的批量内容创作。
HeyGen提供了哪些精确控制来定制AI视频输出？
HeyGen提供精确的脚本控制以微调节奏和手势，并能够集成自定义B-roll或“手持产品”镜头以获得专业外观。您还可以应用品牌控制，选择各种视频风格，并以不同的纵横比调整格式导出。
HeyGen是否为开发者提供API访问以自动化AI视频创作？
是的，HeyGen提供强大的API访问，允许开发者和企业将其AI视频生成能力直接集成到现有工作流程中。这有助于批量内容创作和自动化，节省时间并优化操作。