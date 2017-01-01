为一个动态的30秒UGC风格视频设计一个场景，旨在吸引TikTok上的Z世代观众，展示产品评论或快速教程。目标是社交媒体营销人员和小企业，旨在制作具有真实感和亲和力的高参与度视频广告。视觉上，结合快速剪辑、流行的过渡效果和屏幕文字叠加，所有这些都与流行的、欢快的背景音乐同步。利用HeyGen的AI虚拟形象传达信息，并通过自动生成的字幕/说明确保最大覆盖率。

