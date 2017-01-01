UGC风格视频生成器：快速创建病毒式内容

利用AI虚拟形象轻松制作高质量、真实的UGC视频，提升参与度并节省大量时间。

为一个动态的30秒UGC风格视频设计一个场景，旨在吸引TikTok上的Z世代观众，展示产品评论或快速教程。目标是社交媒体营销人员和小企业，旨在制作具有真实感和亲和力的高参与度视频广告。视觉上，结合快速剪辑、流行的过渡效果和屏幕文字叠加，所有这些都与流行的、欢快的背景音乐同步。利用HeyGen的AI虚拟形象传达信息，并通过自动生成的字幕/说明确保最大覆盖率。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个鼓舞人心的45秒推荐风格视频，展示内容创作者如何轻松制作高质量评论。该视频应与在线课程讲师和有抱负的YouTuber产生共鸣，他们寻求高效的制作方法。采用干净、真诚的视觉美学，配以清晰、权威的旁白，或许可以用舒缓的器乐音乐轻轻衬托。利用HeyGen的从脚本到视频功能将您的叙述变为现实，并通过其语音生成功能实现自然、引人入胜的传递。
示例提示词2
为了提升企业沟通，创建一个精致的60秒专业视频，展示定制AI虚拟形象在内部培训或产品说明中的强大功能。此内容非常适合企业培训师和市场部门，旨在实现一致性和效率。视觉风格应时尚现代，具有流畅的过渡和专业的图形，配以自信、清晰的声音。结合HeyGen的定制AI虚拟形象功能个性化您的演示者，并从其媒体库/素材支持中获取高质量的B-roll镜头。
示例提示词3
想要创建病毒式UGC？开发一个闪电般快速的15秒视频，专为流行产品或服务设计，特别针对社交媒体影响者和数字营销人员。视频应视觉上充满活力且引人注目，具有快速剪辑、鲜艳的色彩和引人注目的屏幕文字，所有这些都与引人入胜的、欢快的音频片段或音乐钩子同步。利用HeyGen的AI脚本编写器快速生成引人入胜的文案，并通过其纵横比调整和导出功能优化适用于各种社交平台。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

UGC风格视频生成器的工作原理

通过AI虚拟形象和强大的定制工具轻松创建引人入胜、真实的UGC风格视频，节省时间和资源以实现有效营销。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的视频脚本。我们的AI脚本编写器可以帮助您制作引人入胜的内容，确保您的信息清晰且有影响力。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从HeyGen的多样化AI虚拟形象中选择一个来代表您的品牌，或生成一个独特的定制AI虚拟形象。您选择的虚拟形象将自然地传达您的脚本。
3
Step 3
增强和个性化
添加您的媒体资产和背景音乐，然后应用品牌控制，如标志和颜色，以创建与您的品牌一致的专业视频。
4
Step 4
导出您的UGC视频
生成您的高质量UGC风格视频。轻松以适合TikTok和其他社交媒体平台的各种纵横比导出，准备创建病毒式UGC内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

自动化推荐视频

轻松创建真实的推荐风格视频，利用AI虚拟形象建立信任并展示客户成功案例。

常见问题

HeyGen如何帮助内容创作者制作有影响力的视频广告或UGC风格视频？

HeyGen是一款AI视频生成器，能够让内容创作者快速制作专业视频和病毒式UGC风格内容。通过AI虚拟形象和从文本到视频的功能，您可以高效地为TikTok等平台创建引人入胜的视频广告和推荐风格视频。

HeyGen是否支持定制AI虚拟形象以实现独特品牌化？

是的，HeyGen允许用户创建定制AI虚拟形象，确保您的视频与独特的品牌形象完美契合。这一功能增强了您所有专业视频中的品牌识别度。

是什么让HeyGen成为节省视频制作时间的解决方案？

HeyGen作为一个全面的AI视频生成器，从脚本到最终视频自动化生产步骤。其集成的AI脚本编写器和从文本到视频的功能为内容创作者节省了大量时间和精力。

HeyGen能否生成具有可定制元素的专业视频？

当然可以，HeyGen提供强大的工具来生成专业视频，包括各种模板和场景。您可以轻松应用品牌控制，如标志和颜色，确保视频广告和营销活动的高质量输出。